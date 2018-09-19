Samanyolu Haber /Gündem / Ermeniler , Rumlar, Kürtler , Aleviler Solcular, Hizmet Hareketi .... Sıra Kimde ? /19 Eylül 2018 12:18

Ermeniler , Rumlar, Kürtler , Aleviler Solcular, Hizmet Hareketi .... Sıra Kimde ?

You Tube kanalı ile yayın yapan Erkam Tufan son programında Agos Yazarı Sosyolog Ohannes Kılıçdağ'ı konuk etti.

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Türkiye'deki ötekileştirmenin geldiği boyutun konuşulduğu programda Kılıçdağ 'Toplumda da devlet gibi farklı gördüklerini yanında istemediğini söyledi.. 



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