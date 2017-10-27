Almanya'da koalisyon görüşmeleri çıkmazda

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik partileri (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında yürütülen koalisyon ön görüşmeleri çeşitli konularda yaşanan derin görüş ayrılıkları nedeniyle çıkmaza girdi.

Perşembe günü parti yetkililerinin gerçekleştirdiği 11 saatlik görüşmelerde de iklim ve göç politikaları gibi tartışmalı konularda ilerleme kaydedilemedi, görüşmeler önümüzdeki haftaya ertelendi. Göç politikaları konusunda parti liderlerinden oluşan küçük bir grup içinde önümüzdeki hafta Perşembe gününe kadar bir çözüm bulunmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Hür Demokrat Parti Genel Sekreteri Nicola Beer, görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, partisinin diğer ortaklarla koalisyona girme şansını "yüzde 50" olarak değerlendirdi. Dört parti arasında koalisyon kurulması olasılığını tamamen gözardı etmek istemediğini belirten Beer, "Bu başarılabilir, ama bunun için masada daha fazla cesaret ortaya koyabilmek gerek" dedi.

Koalisyon ön görüşmelerinde partiler arasında ana anlaşmazlık konularını göç, Türkiye-AB ilişkileri ve iklim koruma konuları oluşturuyor.

Avrupa politikaları ve Türkiye

Avrupa politikaları konusunda ortak bir belge oluşturulmuş olmasına rağmen, belge AB ve Euro Bölgesindeki reformlarla ilgili genel çerçeveyi içeriyor. Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin geleceği ile ilgili anlaşmazlık ise sürüyor. Hristiyan Birlik partileri ve Hür Demokratlar Türkiye ile müzakerelerin kesilmesini savunurken, Yeşiller müzakerelerin zaten ilerlemediğine dikkat çekerek, görüşmelerin resmen sona erdirilmesinin yanlış bir sinyal olacağını savunuyor. Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra Euro kurtarma şemsiyesi Avrupa İstikrar Mekanizması'nın geleceği ve Euro Bölgesi'nin ayrı bir bütçeye sahip olması gibi konular da somut ortak pozisyon bulunamadığı için ileriki tarihlere atıldı.

Göç ve mülteciler

Göç konusunda üst sınır getirilmesi, güvenli ülkeler, iç savaştan kaçan mültecilerin aile birleşimi ve sınırdışı merkezleri gibi konularda anlaşmazlıklar bulunuyor.

Hristiyan Birlik partileri göçe üst sınır getirilmesini savunurken, Yeşiller üst sınıra karşı olmasının yanısıra aile birleşimi konusundaki kısıtlamaların da kaldırılmasını savunuyor.

CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, kardeş parti CDU ile göç sınırı konusunda vardıkları uzlaşmaya dikkat çekerek, bu sınırın koalisyon ön görüşmelerinde kendileri için temel olduğunu vurguladı. CDU Genel Başkanı Başbakan Angela Merkel, kardeş parti CSU'nun üst sınır taleplerine uzun süre direnmiş, ancak ardından iki parti arasında 200 bin kişilik sınır konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

İklim koruma

İklim koruma önlemleri konusunda da partiler arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter iklim koruma konusunda FDP'yi blokajla suçlayarak, "Özellikle FDP iklim hedefleriyle ilgili net taahhütlerden kaçınıyor" dedi. Yeşiller, "2020 yılı için belirlenen iklim hedeflerine bağlılığın açık bir şekilde ortaya konması, kömür gibi fosil kaynaklardan vazgeçilmesi gibi etkili önlemler alınması ve yenilenebilir enerjilerin daha hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması" gibi taleplerinde ısrarcı. FDP ise kömürden 2030'a kadar tamamen vazgeçilmesinin mümkün olmadığını belirterek, enerji piyasasında planlı ekonomiden ziyade piyasanın söz sahibi olmasını savunuyor.

CSU Genel Başkan Yardımcısı Manfred Weber, dün geceki görüşmelerde iklim politikaları konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirterek, "Ancak somut uzlaşmaların, net vaatlerin henüz çok uzağındayız" dedi.