Zeybekçi: Coşmuş bir ekonomimiz var!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dolardaki yükseliş ve ekonomideki son durumla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.





''Kuru sadece spekülatif haberlere dayandırmak da yanlış olur. İşin diğer yarısı da var. Dünyada da bir hareketlilik var. Dün Polonya'nın parası TL'den daha fazla para kaybetti.'' diyen Zeybekçi ''Bunun geçici olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yıl sonu geldiğinde parmakla gösterilen bir durum olacak. Endişemiz yok, ekonomimiz iyi durumda. Coşmuş olan bir ekonomimiz var.'' diye konuştu.



