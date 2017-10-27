Samanyolu Haber /Ekonomi / Zeybekçi: Coşmuş bir ekonomimiz var! /27 Ekim 2017 13:01

Zeybekçi: Coşmuş bir ekonomimiz var!

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin ekonomisi hakkında herhangi bir endişelerinin olmadığını iddia ederek, "Ekonomimiz iyi durumda. Coşmuş olan bir ekonomimiz var" dedi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dolardaki yükseliş ve ekonomideki son durumla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. 

''Kuru sadece spekülatif haberlere dayandırmak da yanlış olur. İşin diğer yarısı da var. Dünyada da bir hareketlilik var. Dün Polonya'nın parası TL'den daha fazla para kaybetti.'' diyen Zeybekçi ''Bunun geçici olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yıl sonu geldiğinde parmakla gösterilen bir durum olacak. Endişemiz yok, ekonomimiz iyi durumda. Coşmuş olan bir ekonomimiz var.'' diye konuştu.

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