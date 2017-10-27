MİT, Bylock listelerinde yanlışlık yaptığını resmen kabul etti

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 27/5/2017 tarihinde Adalet Bakanlığı’na “Bylock uygulaması kullanımı” başlıklı bir yazı gönderdiği ve yazıda Emniyet ve Savcılıkların çok sayıda hata yaptığını kabul ettiği ortaya çıktı.

Yazı yaklaşık bir buçuk ay sonra 13/7/2017 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye’deki 139 Ağır Ceza Mahkemesi’ne dağıtımlı olarak gönderildi.





Sözkonusu yazıda MİT, ADSL aboneliklerinde Wifi şifresini paylaştığı bu nedenle kullanıcı ile abonelik sahibinin farklı olabileceği bu sebeple operasyonlarda çok sayıda hata yapıldığı konusunda Adalet Bakanlığı’nı uyardı.





MİT SORUMLULUĞU ÜSTÜNDEN ATTI





MİT sözkonusu yazısında, tüm Bylock verilerini Sony Marka HD-B1 marka taşınabilir harici hard disk içinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiğini belirtirken yapılan hatalarla ilgili sorumluluğu üzerinden attı. Verilerin ham olduğu, üzerinde çalışılması gerektiği belirtilen yazıda, yapılan hataların ‘iş ve işlemlerin itibarsızlaştırılmasına neden olduğu” belirtildi.





BYLOCK’UN UYGULAMA OLDUĞUNU KABUL ETTİLER





MİT’in yazısındaki bir diğer dikkat çeken konu ise kurumun ilk kez programdan “uygulama” diye sözetmesi oldu. Bugüne kadar tüm resmi yazışmalarda “Bylock şifreli haberleşme programı” ifadesi kullanılırken, MİT’in son yazısının başlığı “Bylock uygulamasının kullanımı” başlığını taşıdı.





Bugüne dek Bylock’un AppStore ve GooglePlay’de herkesin indirebileceği bir uygulama olduğuna ilişkin binlerce mağdur ifade vermiş ancak Bylock’un “uygulama” olduğu kabul edilmemiş, elden ele yüklendiği iddia edilmişti. MİT, son yazısıyla Bylock’un “uygulama” olduğunu kabul etti ve bu konuda da topu sorumluluğu mahkemelere yüklemiş oldu.





İşte o rapor...



















