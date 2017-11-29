Şimşek'ten Zarrab davası yorumu

Şimşek: Bankacılık etkilenirse gereken yapılır





Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek 8. Boğaziçi Zirvesi’nde yaptığı açıklamada şunları söyledi:





*Bankacılık sektörünün arkasındayız, gereken her türlü desteği vereceğiz; dava nedeniyle sektör etkilenirse gerekeni yapacağız.





*(ABD’deki davayı) siyasi boyutları olan bir dava olarak görüyoruz ama sektörün kendisi şoklara karşı büyük kapasiteye sahip.





*Bankacılık sektörünün aktif kalitesi yüksek şu an sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3 civarı; dolayısıyla aktif kalitesi yüksek.





*Bankacılık sektöründe bu sene hızlı kredi genişlemesi oldu, “aşırı ısınma var” diyenler oldu ama bu geçiciydi; normalleşme başladı.





*Bankalarda (kredilerde) aşırı ısınma yok, buna izin vermeyiz. Bir tek, firmaların ciddi açık pozisyonu var ama onların da varlıkları var.