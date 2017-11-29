Samanyolu Haber /Gündem / Şimşek'ten Zarrab davası yorumu /29 Kasım 2017 16:05

Şimşek'ten Zarrab davası yorumu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Zarrab'ın tanık olduğu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasından dolayı Türk bankaları etkilenirse bankalara gereken desteğin verileceğini söyledi.

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Şimşek: Bankacılık etkilenirse gereken yapılır

Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek 8. Boğaziçi Zirvesi’nde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Bankacılık sektörünün arkasındayız, gereken her türlü desteği vereceğiz; dava nedeniyle sektör etkilenirse gerekeni yapacağız.

*(ABD’deki davayı) siyasi boyutları olan bir dava olarak görüyoruz ama sektörün kendisi şoklara karşı büyük kapasiteye sahip.

*Bankacılık sektörünün aktif kalitesi yüksek şu an sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3 civarı; dolayısıyla aktif kalitesi yüksek.

*Bankacılık sektöründe bu sene hızlı kredi genişlemesi oldu, “aşırı ısınma var” diyenler oldu ama bu geçiciydi; normalleşme başladı.

*Bankalarda (kredilerde) aşırı ısınma yok, buna izin vermeyiz. Bir tek, firmaların ciddi açık pozisyonu var ama onların da varlıkları var.
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