Almanya'da Dizel tartışması: Hükümet dizelciye yenileme parası verecek mi?





BAKAN Scheur’un Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yer alan röportajında, Alman devletinin eski dizel otomobillerin yenilenmesi konusunda herhangi bir para ödemeyeceğini vurguladı.





Scheuer, Alman otomobil üreticilerinin, eski dizel yakıta sahip olan müşterilere yenisini almaları için cazip teklifler sunması gerektiğini belirterek, “Hükümet otomobil satıcısı değil. Hükümet bu konuda herhangi bir ödeme yapmayacak. Otomobil şirketleriyle müşterilerin eski dizel otomobillerini yeni dizel modellerle değişimi konusunda ne kadar ödemeleri gerektiği konusunda görüşüyoruz” dedi.



