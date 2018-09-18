Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Dizel tartışması: Hükümet dizelciye yenileme parası verecek mi? /18 Eylül 2018 08:46

Almanya'da Dizel tartışması: Hükümet dizelciye yenileme parası verecek mi?

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, “Alman otomobil üreticileri, eski dizel yakıta sahip olan müşterilere yenisini almaları için cazip teklifler sunması gerekiyor. Hükümet bir otomobil satıcısı değil. Hükümet bu konuda herhangi bir ödeme yapmayacak” dedi.

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BAKAN Scheur’un Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yer alan röportajında, Alman devletinin eski dizel otomobillerin yenilenmesi konusunda herhangi bir para ödemeyeceğini vurguladı. 

Scheuer, Alman otomobil üreticilerinin, eski dizel yakıta sahip olan müşterilere yenisini almaları için cazip teklifler sunması gerektiğini belirterek, “Hükümet otomobil satıcısı değil. Hükümet bu konuda herhangi bir ödeme yapmayacak. Otomobil şirketleriyle müşterilerin eski dizel otomobillerini yeni dizel modellerle değişimi konusunda ne kadar ödemeleri gerektiği konusunda görüşüyoruz” dedi.

EN AZ 3 BİN EUROYA MAL OLUR

Almanya’daki 3.5 milyon Euro-5 normuna sahip dizel ve 3.1 milyon dizel otomobilin daha fazla emisyon kontrol sistemi teknolojisi bakımından yenilenmeyeceğini aktaran Scheuer, geri kalan dizel otomobillerin teknolojik olarak yenilenmesinin de otomobil başına en az 3 bin euroya mal olacağının altını çizdi.

ŞİRKETLER MASRAFA SICAK BAKMIYOR

Alman yollarında 15 milyondan fazla dizel araç bulunurken, otomobil üreticileri eski dizel araçların emisyon kontrol sistemi için yeni teknolojilerle donatılmasına kendilerine milyar euroluk masraf çıkaracağı için sıcak bakmıyor. 
Alman medyasına göre, ülkede 1.3 milyon eski dizel aracın havayı daha fazla kirletmesi nedeniyle yakında yollara çıkması yasaklanacak.
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