Samanyolu Haber /Gündem / 'AP ve DYP’nin ağır topları parti kuruyor' /18 Eylül 2018 08:51

'AP ve DYP’nin ağır topları parti kuruyor'

Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski milletvekilleri, bakanları ve parti yöneticilerinin yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia edildi.

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Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün iddiasına göre, mevcut siyasi partiler içinde aradıklarını bulamayanlar, Demirel'in ilkeleri etrafında birleşip yeni bir parti kurma arayışına girdi. Bum göre, AP ve DYP'de bakanlık, milletvekilliği yapmış, yöneticilik görevlerinde bulunmuş olanlar 20 Ekim'de Adana'da toplanacak. 
Eski DP Seyhan İlçe Başkanı Emin Atasever'in organize ettiği toplantı, Adana'da yapılacak. 'Merkez sağın ağır toplarının 'Demirel ruhu'yla toplanacağını' söyleyen Atasever, "Demokratlar, cumhuriyetçiler, milliyetçiler, Demirel ve büyük Türkiye sevdalıları Adana'da bir araya geleceğiz. Amacımız Demirel'den bir şey çıkarıp yeniden onun misyonunu tüten baca haline getirmek. Anadolu Ateşini yakacağız" dedi.

Eski Ulaştırma ve Bayındırdık Bakanı Yaşar Topçu da, "Demirelciler, Demirel dostları ve onun takipçileri" olarak 20 Ekim'de bir araya geleceklerini, toplantı sonunda bir bildiri yayımlanacağını belirtti.

Topçu, şunları söyledi:

"Bunun arkasında partileşme arzusu var. Bizim camia da kendi partisini arıyor. Bize gelen beyanlarda hep ‘mevcut siyasi partilerde kendimizi bulamıyoruz' deniliyor. Onun için kendi partimizi vatan sathında yeniden yeşertmek talepleri hep öne çıkıyor. Gördüğümüz kadarıyla halk da bu yönde beklentiler var. Bu toplantı hiçbir siyasi partiye yönelik eleştiri ve kavga içermeden kendi misyonumuzun ‘Demirel ruhu' olarak yeniden hayata döndürülmesini konuşmak için yapılıyor."
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