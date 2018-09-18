Almanlar göç konusunda iyimser

Araştırmaya göre entegrasyon konusunda kadınlar erkeklere göre daha iyimser. Ancak özellikle Almanya'nın batısında yaşayan kadınlarda bu iyimserliğin hakim olduğu belirtildi. Başka araştırmalara atıfta bulunan araştırmacılar kadınların sığınmacılara yardım konusunda erkeklere göre daha aktif olduğunu da hatırlattı.





Almanya Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, araştırmanın sonuçları ışığında dernek, işyeri ve mahallelerde insanların bir araya geleceği ortamların oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Bakan ayrıca öğretmenlerin eğitiminde de çok kültürlü eğitimin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.





"Entegrasyon gündelik hayatta iyi gidiyor"





Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi Başkanı Thomas Bauer ise araştırmayla ilgili açıklamasında, "Sığınmacıların toplumsal dayanışmayı kalıcı olarak tehlikeye attığı yönündeki tartışma bu araştırmanın sonuçlarından çıkmıyor" diye konuştu. Bauer rakamların Almanya'da entegresyon ortamının istikrarlı biçimde olumlu olduğuna işaret ettiğini söyledi. Araştırmayı yapan uzmanlardan Claudia Diehl ise "Entegrasyon gündelik hayatta iyi gidiyor" dedi.





Araştırma için 2017 Temmuz ayından 2018 Ocak ayına kadar göçmen kökenliler ile ailelerinde göçmen geçmişi bulunmayan ve farklı kesimlerden gelen 9 bin 300 kişiye sorular yöneltildi. Araştırmada farklı kriterler baz alınarak 0-100 arasında entegresyon konusunda bir endeks de belirlendi. Bu noktada araştırmaya katılanlara genel olarak göçü ne derece kabul ettikleri sorusunun yanı sıra eğitim alanında entegrasyon ve göçmen kökenlilerle toplumun geri kalanı arasındaki ilişkiler gibi konularda sorular yöneltildi. Bu sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda 2018 yılında Almanya'da entegrasyon endeksi yüzde 63,8 olarak belirlendi. Bu rakam 2015 yılında yüzde 65,4 olarak açıklanmıştı.