Almanya'da Bölge Valisi'ni öldüren kişi aşırı sağcı çıktı

45 yaşındaki zanlı Hessen polisinin cumartesi günü düzenlediği bir operasyonla gözaltına alındı. Kassel Savcılığı ve Hessen Eyaleti Asayiş Dairesi zanlıya olay yerinde yapılan DNA tetkikleri neticesinde ulaşıldığını açıkladılar.







Hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklandı. 45 yaşındaki zanlı hakkındaki açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.





Artı Gerçek sitesinin Der Spiegel'den aktardığı habere göre, zanlının aşırı sağla bağlantıları var ve Hessen NPD'nin (Almanya Ulusal Demokratik Partisi) ortamında aktif. Haberde zanlının on yıl önce, Dortmund'da polis tarafından tutuklandığı bilgisi de yer alıyor. Aşırı sağcı radikal grup on yıl önce Alman Sendikalar Konfederasyonu'nun (DBG) 1 Mayıs'ta düzenlediği mitinge saldırmıştı. Spiegel'in haberine göre, vali Lübcke davasında tutuklanan kişi de bu sanıklardan biri. Kamu barışını ve düzenini ihlal ettiği iddiasıyla yedi ay hapis cezasına çarptırılmış. Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre o zamandan bu yana herhangi bir olaya karışmamış.





Güvenlik güçleri zanlının evindeki bilgisayarları, akıllı telefonları ve belgeleri araştırıyor. Hessen eyaleti polis dairesi şüphelinin Vali cinayetinin arkasında aşırı sağın kesin rolü olup olmadığına henüz cevap veremiyor. Araştırmaların bitmesi gerektiği ifade ediliyor.





NE OLMUŞTU?





2 Haziran 2019'da Wolfhagen-Istha kasabasındaki evinde yakın mesafeden başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen 65 yaşındaki Walter Lübcke cinayetini aydınlatmak üzere 50 kişilik cinayet masası ekibi oluşturulmuştu. Cinayet zanlısı olarak geçen hafta bir kişi gözaltına alınmış ancak ilk sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.





Cumartesi günü düzenlenen dini törenden sonra toprağa verilen Lübcke evli ve iki çocuk babasıydı.





AŞIRI SAĞCILAR TEHDİT ETMİŞTİ





Başbakan Angela Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını savunan Lübcke, 2015 yılında yaptığı bir konuşmanın ardından aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmiş, bunun üzerine Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.





Lübcke'nın evinde ölü bulunduğu bilgisi henüz Alman basınında geniş bir şekilde yer almadan bazı sosyal medya hesaplarında "halkına değer vermeyen biri daha gitti", "hak ettiğini buldu" şeklinde mesajların yanı sıra Lübcke'nin dört yıl önce yaptığı ve bazı aşırı sağcı grupların büyük tepkisini çeken konuşmasının videosu da yoğun olarak paylaşılmıştı.





CDU’lu politikacı, "Bu değerleri paylaşmayan, istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir, her Alman bunu yapmakta özgürdür" demişti.