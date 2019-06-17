Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Havalimanı THY'nin kira giderini 6 kat artırdı /17 Haziran 2019 13:17

Yeni Havalimanı THY'nin kira giderini 6 kat artırdı

Türk Hava Yolları’nda (THY) kurum içi hazırlanan bilgi notunda yüksek artış gösteren giderlerin nedenlerine gerekçe olarak İstanbul Havalimanı gösterildi.

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Bilgi notunda 2018 birinci çeyrek ile 2019’un birinci çeyrek döneminin giderleri karşılaştırılırken, “bina, ofis, depo ve yer kira aidatları giderlerinin” önceki döneme göre yüzde 491 (5.9 kat) artarak 4.2 milyon dolardan 25 milyon dolara çıktığı, bunun gerekçesinin de İstanbul Havalimanı olduğu belirtiliyor. 

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, karşılaştırma tablosunda yer alan açıklama kısmında ise “Mart ayında 20 milyon 622 bin 429 doların İGA (İstanbul Havalimanı’nı işleten firma) kira ödemesi nedeniyle bakiye artmıştır” ifadesine yer veriliyor. 

Bilgi notunda, “Kira giderlerinde İstanbul Havalimanı’na taşınma süreciyle artış yaşanmış olup, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı tarafından ünitelere kullanılmayan alanların bildirilmesi yönünde yazı ile bildirim yapılmıştır. Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı kira listesinde yer alan alanların yüzde 4’ü iade edilirse ortalama fiyat ile yapılan yaklaşık hesaplamaya göre 2 milyon 102 bin 123 euro gider azalacaktır” açıklamaları da yer aldı. 

THY’nin yönetiminde yer alan isimlerin çoğu Tayyip Erdoğan ve ailesine yakın isimlerden oluştu.

THY’nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde danışmanlığını yaptı. Aycı, Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden okul arkadaşı. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemşerisi. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti’nde yer alıyor. Yönetim Kurulu üyesi Mithat Görkem Aksoy, Erdoğan’ın özel pilotu. 
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