Samanyolu Haber /Gündem / TRT'nin silahları kayıp! /17 Haziran 2019 13:02

TRT'nin silahları kayıp!

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 adet silahın kaybolduğu ve skandalın fâilleri hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.

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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) İzmir Bölge Müdürlüğü’nde kuruma ait olan ve güvenlik görevlileri tarafından kullanılan 10 adet silah kayboldu. 

Kasada kilit altında tutulan silahların birdenbire ortadan kaybolmasına anlam verilemezken, kayıp vakasının Emniyet’e 5 gün sonra haber verilmesi soru işaretlerini arttırdı.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ SERTEL SKANDALI TBMM'YE TAŞIDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi Atila Sertel, silah skandalını Meclis’ e taşıdı. 

Sertel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması talebiyle soru önergesi verdi. 

Sertel, “TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde yaklaşık bir ay önce kilitli olan kasada bulunan 10 adet silahın kaybolduğu bilgisine ulaştım. Kuruma ait 10 adet silah kaybolmasına rağmen soruşturma açılan, açığa alınan veya tutuklanan kimsenin olmaması son derece ilginç." tespitinde bulundu.

Sertel, silah skandalına karışan, dolaylı veya direkt olarak ihmali veya suçu bulunan kim olursa olsun yargı önünde hesap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

OKTAY'IN CEVAPLAMASI TALEP EDİLEN SORULAR:  

*Bu silahlar nereye kaybolmuştur? 

*Dışarıdan birinin yapması mümkün değilken kurum içinden kim veya kimler bu işi yapmıştır? 

*Ne için çalınmıştır? 

*Yaşanan bu olayla ilgili üst düzey yöneticiler kayrılmakta mıdır? Birileri korunmakta mıdır? 

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