Almanya'da bir MİT Ajanı tutuklandı!

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Federal Savcılık, söz konusu kişinin perşembe günü,
Hamburg’ta, Türk İstihbarat Teşkilatı’nın emri üzerine Almanya’da yaşayan
Kürtler ve Kürt kurumları ile ilgili bilgi topladığı gerekçesi ile
tutuklandığını açıkladı.
Savcılık tutuklanan kişinin Kürtlerin nerede ikamet
ettiği, kimlerle görüştüğü, hangi siyasi eylemlere katıldığı gibi bilgiler
topladığı, bu bilgileri MİT’e ilettiğini öne sürdü. Türk vatandaşı olan kişinin
Federal Suç Dairesi görevlileri tarafından göz altına alındığı ve daha sonra tutuklandığı
belirtiliyor.
Aralık ayı başında Alman medyasında Federal Anayasayı Koruma
Teşkilatı'na ait bir belgeye dayandırılarak, MİT'in Almanya'da yanlış bilgi
yayarak kamuoyunu manipüle etmesinden endişe edildiğine yönelik haberler
yayınlanmış, bu nedenle, MİT'in istihbarat faaliyetlerinin soruşturulması talep
edilmişti. Welt am Sonntag adlı gazete de adının açıklanmasını istemeyen bir
güvenlik politikacısının verdiği bilgilere göre, MİT’e bağlı 6 bin kadar ajanın
Almanya’daki Türk toplumuna ilişkin olarak teşkilatı bilgilendirdiğini
yazmıştı. Geçen yıl da Recep Tayyip Erdoğan başbakanken danışmanlarından biri
olan Muhammed Taha Gergerlioğlu, Ahmet Duran Y. ve Göksel G. hakkında Türkiye
için istihbarat toplamak suçlamasıyla dava açılmıştı. Almanya’da bir Türk
istihbaratı adına, Kürtler, Aleviler ve Fethullah Gülen Cemaati başta olmak
üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP muhalifleri hakkında istihbarat
topladıkları iddiasıyla yargılanan üç kişinin davası takipsizlik kararı ile
sona ermişti.