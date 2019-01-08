Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşırı sağcı AFD'li vekil saldırıya uğradı, ağır yaralandı /08 Ocak 2019 18:26

Almanya'da aşırı sağcı AFD'li vekil saldırıya uğradı, ağır yaralandı

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi Federal Meclis Milletvekili Frank Magnitz, Bremen kentinde saldırıya uğradı.

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Bremen polisinden yapılan açıklamada, AfD Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı da olan Magnitz'in Bremen'deki Goethe Meydanı yakınlarında çok sayıda kişinin saldırısına uğradığı ve yaralandığı belirtildi.
Partideki görevi sebebiyle saldırının siyasi arka planı olabileceği ifade edilen açıklamada, saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

AfD Bremen Eyalet Teşkilatından yapılan açıklamada da Magnitz'in yüzü kapalı kişilerin saldırısına uğradığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

?Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı eleştirerek "Kime karşı yapılırsa yapılsın, bu AfD bile olsa, şiddet asla siyasi tartışmanın aracı olamaz. Bunun mazereti yok. Böyle bir suç işleyen cezalandırılmalı." ifadesini kullandı.

?Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir ise "Şiddetin hiç bir mazereti olamaz, Afd'ye karşı gerçekleşmiş olsa bile. Nefrete karşı nefretle savaşırsanız, nefretin hüküm sürmesine izin verirsiniz" şeklinde bir mesaj paylaştı.

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