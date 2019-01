Dünyanın en değerli şirket Amazon: 797 Milyar dolar

Wall Street'te günü 796.8 milyar dolar piyasa değeri ile tamamlayan Amazon, bir ay önce Apple'i geçerek ilk sıraya oturan Microsoft'un 783.4 milyar dolar olan piyasa değerini geride bıraktı.







Amazon Eylül ayında, Apple'dan sonra piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket olmuştu.





?HİSSELERDE YÜZDE 2'LİK ARTIŞ





Amazon hisseleri, 4 Eylül'de ABD borsalarının açılmasından kısa süre sonra bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 2 oranında artışla 2,050.50 dolara yükseldi.





Böylece Amazon, Ağustos ayında 1 trilyon dolar sınırını aşan teknoloji devi Apple'dan yalnızca beş hafta sonra bu sınırı aşan ikinci şirket olmuştu.

Öte yandan Bloomberg'in milyarderler indeksine göre, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da 135 milyar dolar kişisel servetiyle dünyanın en varlıklı adamı konumununda.





Her ne kadar Jeff Bezos dünyanın en varlıklı insanı listesinde 2017 yılında zirveye ulaşsa da, 797 milyar dolar değere ulaşan Amazon'un, şirket değeri sıralamasında zirveye ilk çıkışı.





Aslen ismini ‘Abrakadabra'nın ‘Kadabra'sından alan Amazon, ilk ticari işlemini 1995 yılında Douglas Hofstadter'in kaleminden çıkan ‘Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought' isimli kitabın satışı ile gerçekleştirmişti. Daha sonra 1996 yılına gelindiğinde ise Amazon, boydan boya tüm ABD'ye internet üzerinden kitap satışı yapar konuma geldi.





ZİRVEYE GİDEN YOLDA DEV ADIM







Hızla büyüyen Amazon, 1997 yılında gelindiğinde borsada değeri 54 milyon dolara ulaşan büyük bir şirkete dönüşmüştü. Amazon'un borsadaki yükselişi, Bezos'un cebini doldurmaya devam ediyor ve daha henüz 35 yaşını devirmeyen genç girişimciyi dünyanın en zengin iş adamlarının arasına girmesini sağlıyordu.





DURDURULAMAZ YÜKSELİŞİN ARKASINDA YATAN SIR





Geride kalan 10 yıllık süre içerisinde karlılığın önüne büyümeyi koyan Amazon, yeni depolar, dağıtım ağları ve veri sistemine yatırım yapmayı sürdürmüştü.Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde, Teksas, Austin merkezli süpermarket zinciri Whole Foods Market'ı 13.7 milyar dolarlık bir bedelle satın alan Amazon, internet üzerinden satışın haricinde de ilk defa mağazalaşma anlamında ciddi bir adım atmış oluyordu.





Şirket, aralarında Kindle e-reader (E-kitap okuyucu) ve Alexa Sanal Asistan'ın da olduğu pek çok yeni ürün ve hizmet geliştirmeye devam ediyor.