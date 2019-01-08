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Ataşehir Belediyesi önünde vatandaş kendini yaktı
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Ataşehir Belediyesi önünde vatandaş kendini yaktı
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08 Ocak 2019 18:51
Ataşehir Belediyesi önünde vatandaş kendini yaktı
İstanbul Ataşehir Belediyesi önüne gelen bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.
SHABER3.COM
Belediye girişinde güvenlik noktasında meydana gelen olayın nedeni henüz öğrenilemedi.
Kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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