Samanyolu Haber /Gündem / Almanya ve Avusturya'dan sonra Danimarka'dan Türkiye çıkısı /04 Eylül 2017 17:22

Almanya ve Avusturya'dan sonra Danimarka'dan Türkiye çıkısı

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz’un dün akşamki bir televizyon tartışma programında dile getirdikleri, Türkiye ile üyelik görüşmelerinin sona erdirilmesi düşüncesine katıldığını söyledi.

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Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, “Demokrasi ve hukuk devleti, özgürlükler ve insan hakları prensipleri gibi Avrupa değerlerinden hızla uzaklaşmakta olan bir ülke ile Avrupa Birliği'nin üyelik görüşmesi yapması anlamsızdır” dedi.
Politiken gazetesine yazılı bir açıklama göndererek görüşlerini açıklayan Lars Lökke Rasmussen, “Türkiye uzun süredir yanlış yolda ilerliyor. Görebildiğim kadarıyla bugünün Türkiye'si Avrupa Birliği üyesi olabilmekten çok uzaktadır. Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne karşı gösterdiği sert tepkiler Avrupa ile Türkiye arasındaki mesafeyi daha da açmıştır. Öte yandan Türkiye AB'nin önemli bir komşusudur. Türkiye ile kritik diyalog kurmamız gerekir. Göç konusunda, terörizme karşı işbirliğinde ve ticari ortaklıklar konusunda Türkiye ile işbirliğine devam etmemiz gerekir” dedi.
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