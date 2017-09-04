Samanyolu Haber /Gündem / Metiner: Bana bile posta koyuyorlar /04 Eylül 2017 17:27

Metiner: Bana bile posta koyuyorlar

AKP Genel Başkanı Erdoğan’a olan yakınlığıyla bilinen Mehmet Metiner, kendisini hedef alan AKP’lilere çattı.

AKP'li Metiner: Anayasa'yı Paramparça Edeceğiz

AKP’deki kavga Metiner’i de vurdu

PKK’nın eski siyasi uzantısı HADEP’te genel başkan yardımcılığı yapan şimdinin sıkı AKP’lisi Milletvekilim Mehmet Metiner, Star Gazetesi’ndeki köşe yazısında ilginç ifadeler kullandı.

AKP’li Metiner “Ölümüne RTE diyorum, bana bile posta koyuyorlar” dedi.

İşte Metiner’in yazısındaki o bölüm:

“Diyelim ki Atatürk'ün adını geçiren bir laf mı ettiniz?"Atatürk'ten çok Atatürkçüler!" başlarlar Atatürk adına racon kesmeye...Söylediğiniz özü itibariyle olumlu bile olsa, önünü arkasını okumadan sırf aidiyetinizden ve kimliğinizden dolayı "Atatürk düşmanı" diye had bildirmeye çalışırlar size.Aynı şeyi Erdoğan adına yapan hadsizler ve kifayetsiz muhterisler de belirmeye başladı.Hadi Atatürk adına o birilerinin bana racon kesmesine bir anlam verebilirim.Peki, Erdoğan adına bana bile racon kesen çıkarcı densizlere ne demeli?Ben ki Erdoğan için "Biatsa biat itaatsa itaat. Ölümüne arkandayız Reis!" diyen biriyim!"Reisçiliğim" dolayısıyla malum odakların her türlü hakaretine ve saldırılarına uğrayan biriyim.Şimdi birileri kalkmış, "Reis'ten çok Reisçi!" kesilerek şahsıma posta koyuyor! Uğruna ölümü göze aldığımız liderimizle bile aramıza girdiler ya, bravo yani!Beni Atatürk'le birlikte, Erdoğan'ın da karşısına diken alçakların zihniyeti de tıyneti de bir maalesef!Al birini, vur ötekisine!”
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