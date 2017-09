Vizyondaki filmler ve incelemeleri

Vizyondakiler

Siccin 4

Yönetmen: Alper Mesçi Yeni sinema sezonu korku/gerilim filmleriyle başlıyor. Vizyonda bu hafta biri yerli 4 korku-gerilim filmi var… Yönetmenliği korku filmiyle adım atan (Musallat – 2007) Alper Mesçi araya aldığı iki komedi filminden (Kanal-İ-zasyon – 2009 / Sabit Kanca ½- 2013) sonra yine hakim olduğu alana geri döndü. Üç Harfliler serisinin üçüncüsüyle pek de olumlu eleştiriler almayan Mesçi gişede umduğunu bulamamıştı ama yine de seyirci sayısı 300 bin barajına yaklaşmıştı. Mesçi, Siccin ile aynı seriyi dörtlüyor.

Siccin 4’ün konusu şöyle: “Geçmişte zengin bir aile olan Yılmaz Ailesi, yaşadıkları maddi sorunlar nedeniyle babaanne Saadet'in yanına taşınmak zorunda kalırlar. Fakat Saadet bu evde sandıkları gibi yalnız değildir. Bahçesinde kocasının mezarı bulunan Saadet'in eski evi, başka alemden olan sakinler tarafından sahiplenilmiştir. Ve bu sakinler, evde Saadet dışında kimseyi istememektedirler.” Senaryosunu yine Mesçi’nin kaleme aldığı film, yönetmenin korku koridorunda yürüme ısrarını göstermesi açısından önemli. Ancak Siccin serisine ne yeni bir bakış ne de anlatımında bir değişiklik var. Yönetmen aynı argümanları başka bir öykü üzerinden izleyiciye geçirmeye çalışıyor. Seyircinin korkuya olan açlığını doyurmaya yeter mi? Bunu zaman gösterecek. Ayrıca Siccin 4 Türkiye’nin ilk 4DX filmi olarak adını tarihe kaydetti. Alper Mesçi filmlerinin gişe rakamları: Siccin 3: Cürmü Aşk 277.596 Kişi Üç Harfliler 3: Karabüyü 226.349 Siccin 2 289.327 Sabit Kanca 2 84.042 Siccin 337.126 Sabit Kanca 294.264 Musallat 2: Lanet 514.331 Kanal-İ-zasyon 268.119 Musallat 301.220

4DX NEDİR? CJ 4DPLEX tarafından geliştirilen 4DX teknolojisi; çığır açan film teknolojisi ile İngiltere’den İsviçre’ye, Macaristan’dan, Polonya’ya, Romanya’dan ve Çek Cumhuriyeti’ne kadar Avrupa’daki yüksek başarı performansı ile kendini kanıtlamış bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor.

Hareket, titreşim, su, ışık efektleri, koku ve diğer unsurları kullanarak sinema izleyicisini gerçek anlamda filme dahil eden bir deneyim sunuyor. 4DX teknolojisi hizmetini şu an Türkiye’de sınırlı sayıda sinema salonu sunabiliyor.

İçerdeki Şeytan - Inside Yönetmen: Miguel Ángel Vivas 1970’lerin kült korku filmi The Omen, yeni doğan bir çocuğun şeytan olma ihtimalini anlatıyordu. Doğu kültüründe “Deccal” denen şeytanın ahir zaman temsilcisiydi Omen. İngiliz korku-geriliminin sinema tarihine armağan ettiği bu kült seri daha sonra dizilere konu oldu. Ve pek çok yan/alt versiyonu çekildi. İspanyol sineması Amerikalı oyuncular ile İngilizce olarak çektiği İçerdeki Şeytan – Inside’de adeta The Omen’in anne karnına dönüyor ve hamile bir kadının kötülük doğurma paranoyasını korku diliyle anlatıyor. Pek iyi eleştiriler almayan filme, Amerikan izleyicisi çok yüz vermedi.



“Anne!” Geliyor Hollywood'un en beğenilen yönetmenlerinden Darren Aronofsky'nin imzasını taşıyan gizem gerilim filmi Anne! - Mother! Sinema seyircisinde büyük beklenti oluşturdu. Merakla beklenen film sakin ve sıradan bir hayat süren bir çift çevresinde gelişiyor. Herkesin yan komşusu olabilecek olan sıradan çiftin hayatı evlerine gelen istenmeyen misafirden sonra altüst oluyor.

Filmin başrollerinde Açlık Oyunları'nın Katniss Everdeen'i, X-Men'in yeni nesil Mystique'i, Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ve Skyfall ile ikonik Bond kötüsü olarak gönüllere yerleşen Oscar ödüllü Javier Bardem yer alıyor. Anne!’nin Eylül sonlarına doğru Türkiye’de vizyona girmesi bekleniyor.



Yedinci Hayat - What Happened to Monday Yönetmen: Tommy Wirkola Dağıtım şirketinin tercihiyle Yedinci Hayat ismiyle gösterime giren filmin orijinal ismi: Pazartesi Ne oldu… Dünyanın nüfus artışı sebebiyle yeni bir yasa getirilmiştir ve aileler artık sadece birer çocuk sahibi olabilecektir. Ancak birbirinin birebir aynı olan yediz kız kardeşler hükümetin konuyla ilgilenen ve acımasız Nicolette Cayman tarafından yönetilen kolu Çocuk Tahsisi Bürosu'yla tehlikeli bir saklambaç oynamaktadır. Göze batmamak adına hepsi sanki tek bir kişiymiş gibi davranmaktadırlar. Karen Settman adında tek bir kadın olarak haftanın her günü farklı bir kardeş dışarı çıkmaktadır. Ancak büyükbabaları tarafından haftanın 7 günüyle adlandırılan kardeşlerden birinin bir gün eve geri dönmemesi bütün düzeni yıkacaktır... Başrollerinde Noomi Rapace, Willem Dafoe ve Glenn Close'un yer aldığı bilim-kurgu-gerilim filminin yönetmen koltuğunda Tommy Wirkola yer alırken filmin senaryosunu ise Max Botkin ile Kerry Williamson kaleme almış.

Ay Lav Yu Tuu geliyor Doğu – Batı sentezini mizahla harmanlayan 2010 yapımı yerli komedi Ay Lav Yu'nun devam halkasından rengarenk bir video klip geldi. Son olarak Bir Baba Hindu isimli Bollywood-Türk yapımı komedi filminde gördüğümüz oyuncu, yönetmen ve senarist Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmde Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Josh Folan, Bora Akkaş, Ayşenil Şamlıoğlu, Kevork Malikyan, Tuna Orhan gibi yer buluyor.

Tınne Köyü'ne Amerikalı bir gelinin gelmesiyle başlayan macera bu kez İbrahim'in Amerika macerası ile devam ediyor. İbrahim ile Jessica karakterlerini yeniden seyircilerle buluşturacak olan filmin görüntü yönetmenliğini ise Barış Özbiçer yapıyor

Deli Dumrul Yönetmen: Burak Aksak Deli Dumrul’un bilinen hikayesini mizahi bir dille anlatan filmde Dumrul, kalbi aşkın ateşiyle yanmakta olan bir adamdır. Aşkı uğruna Azrail’e ve deniz korsanlarına kafa tutar. Sevdiği kız için türlü maceralarla boğuşan Dumrul, sevdiği kıza kavuşabilecek midir yoksa deniz korsanlarına yenilecek midir? Senaryosunu ve yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği filmin yapımcılığını BKM üstlenirken, filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Necip Memili, Arzu Oruç, Zafer Algöz, Onur Atilla, Eda Ece gibi sevilen isimler yer alıyor.

İlk Kurşun – First Kill Yönetmen: Steven C. Miller Bruce Willis'in başrolü Hayden Christensen ile paylaştığı First Kill, bir banka soygunu sonrası rehin alınan oğlunu kurtarmak için mücadele eden bir adamın hikâyesini anlatıyor.

Başarılı Wall Street brokerı, oğlu Danny ile iletişimini kuvvetlendirmek için ailesini büyüdüğü yere tatile götürür. Will ve Danny ava giderken bir polis memurunun öldürüldüğü banka soygununa tanık olurlar. Danny suçlular tarafından rehin alındığında Will, polis şefinin cinayet soruşturmasını engellemek ve oğlunun hayatı karşılığında çalınan parayı geri almak zorunda kalacaktır.