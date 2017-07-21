Almanya, Türkiye’yi eski Doğu Almanya’ya benzetti

‘Türkiye’ye giderseniz kendinizden mesulsünüz’





Darbe girişiminin ardından gerçekleşen tutuklama ve ihraçlara atıfta bulunan Schaeuble, “Türkiye artık keyfi tutuklamalar yapıyor ve asgari konsolosluk standartlarına bağlılık göstermiyor. Bu da bana Alman Demokratik Cumhuriyeti’ni hatırlattı” diye konuştu.





1990’daki çöküşünden önce Doğu Almanya’ya gidenlerin “Başınıza bir iş gelirse, kimse size yardım edemez” düsturunun farkında olduğunu dile getiren Alman bakan, “Eğer Türkiye bu küçük oyunu oynamayı bırakmazsa halka şunu söylemek zorunda kalırız: Türkiye’ye giderseniz kendinizden mesulsünüz, size artık hiçbir şeyi garanti edemeyiz” ifadelerini kullandı.





Türkiye ile Almanya arasında gerginlik





Son olarak Büyükada’da tutuklanan insan hakları savunucuları arasında bir Alman vatandaşının da bulunması nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik iyice tırmanmıştı.





Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye karşı bugüne kadar izledikleri politikayı sürdüremeyeceklerini, yeni bir politikayı gündeme alacaklarını ve Ankara’nın yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını söylemişti.





Alman bakan yeni politikaya ilişkin şu ipuçlarını vermişti: “Alman şirketlerinin tehditler mevcutken Türkiye’deki yatırımlarını nasıl garantiye alabileceğimizi bilemiyoruz Önümüzdeki günler ve haftalarda AB’deki ortaklarımızla Türkiye’nin AB üyeliği hedeflerini ele alacağız. Mevcut şartlarda Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda nasıl görüşmeler yapılabileceğini düşünemiyorum. Alman hükümeti (Türkiye’ye yönelik) başka adımları da değerlendiriyor.”







