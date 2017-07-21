Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlara canlı yayın yasağı /21 Temmuz 2017 12:25

Bakanlara canlı yayın yasağı

Binali Yıldırım'ın "kabine kazası" yaşanmaması için bakanlara canlı yasağı getirdiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Başbakan Binali Yıldırım, "kabine kazası" yaşanmaması için ilginç bir uygulamaya imza attı. Başbakan, tüm bakanları tek tek arattı; canlı yayın ve basına açık programları varsa hemen iptal etmelerini istedi.

Türkiye'nin haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın değişiklikler içeren yeni kabine açıklamasından önce ilginç bir trafik yaşandığı ortaya çıktı. Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği saat 12.00'den önce, tüm bakanların, başbakanlık özel kaleminden aranarak basına açık herhangi bir programları veya canlı yayınlarının olup olmadığı soruldu.

Bakanlardan, 12.00-15.00 saatleri arasında varsa canlı yayınlarının ve basına açık programlarının iptal edilmesi istendi. Bu uyarının, bakanların "canlı yayında konuşurken veya basına açık bir programı varken" görevden alındıklarını öğrenmelerinin önüne geçmek için yapıldığı belirtildi.

Geçmişte bazı bakanlar, kabine dışı kaldıklarını basına açık programlar sırasında veya katıldıkları canlı televizyon yayını sırasında öğrenmişlerdi. Başbakanlıktan gelen uyarı telefonları üzerine, hemen hemen tüm bakanların kabinede bir değişiklik olacağına kanaat getirdikleri öğrenildi.
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