İsrail'den Erdoğan'a "terör saldırısını kına" çağrısı





Geçen hafta iki polisin öldürüldüğü saldırının ardından İsrail Kudüs'ün tarihi merkezindeki güvenlik önlemlerini artırdı. Cuma namazı öncesi Harem-i Şerif bölgesine 50 yaşın altındaki erkeklerin girişi yasaklandı. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Erdoğan'dan geçen haftaki terör saldırısını kınamasını istedi.







50 yaşın altındakiler Mescid-i Aksa çevresine yaklaştırılmıyor





DW Türkçe'nin haberine göre, İsrail ordusu Batı Şeria'da ek taburların teyakkuza geçirildiğini duyurdu. Filistin Kızılayı'nın bildirdiğine göre Mescid-i Aksa çevresindeki olaylar sırasında 22 Filistinli yaralandı.





İsrail güvenlik makamları 50 yaşın altındaki erkeklerin Cuma namazı için Haremi Şerif'e girmelerini yasakladı. Cuma namazı sırasında çıkabilecek taşkınlıkları önlemek üzere bütün Kudüs'te yoğun güvenlik önlemleri alındı.





İsrail askerlerine bıçakla saldıran bir kişi öldürüldü





Batı Şeria'da İsrail askerlerine bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunulduğu bildirildi. Askerlerin saldırıda yara almadığı ve saldırganın vurularak öldürüldüğü öğrenildi. İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, Harem-i Şerif'te ne gibi güvenlik önlemleri alınacağına Başbakan Benyamin Netanyahu'nun karar vereceğini söyledi. Erdan Mescid-i Aksa'ya yerleştirilen metal detektörlerin hafta başına kadar devrede kalmasını umduğunu belirtti.





Erdoğan metal dedektörlerin kaldırılmasını istedi





AKp genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin perşembe akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan Rivlin'den detektörlerin kaldırılmasını istedi. Dini mekanların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini belirtti.





İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Erdoğan'a: Teör saldırısını kınayın





İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise Rivlin'in Erdoğan'dan geçen cuma günü Harem-i Şerif yakınlarında düzenlenen terör saldırısını kınamasını istediği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı İsrail devletinin Türkiye'deki terör saldırıları sonrasında derhal kınama mesajı gönderdiğini hatırlatmış; Kudüs, İstanbul ya da Paris, nerede olursa olsun terörizmin terörizm olduğu anlayışıyla aynı tavrın Türkiye'den de beklendiğini bildirmiştir" ifadelerine yer verildi.





Filistinlilerin protestosu sürüyor





Geçen hafta Kudüs'te düzenlenen saldırıda iki İsrail polisi öldürülmüş ve saldırganlar güvenlik ekiplerince etkisiz hale getirilmişti. Olay üzerine İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı. Pazar günü yasak kaldırılmış ve güvenlik kameralarıyla metal detektörler yerleştirilmişti. Filistinliler güvenlik önlemlerini protesto amacıyla Mescid-i Aksa'ya girmeyi ret ediyorlar.





Harem-i Şerif, Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en önemli üçüncü kutsal mekanı sayılıyor. Yahudilerin kutsal Ağlama Duvarı da aynı yerde bulunuyor. 2015 yılında patlak veren şiddet olaylarında şimdiye kadar 280'den fazla Filistinli ile 44 İsrail vatandaşı ve 7 de yabancı hayatını kaybetti.