Almanya sandık başına gidiyor

Pazar günü Almanya’da seçmenler sandık başına gidiyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2017 genel seçimlerinde 31 milyon 700 bini kadın ve 29 milyon 800 bini erkek olmak üzere 61 milyon 500 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Göçmen kökenli seçmenlerin sayısı 6 milyon 300 bin. Ülkede, mektuplu oy kullanma hakkı da bulunuyor.





Seçim gününden altı hafta önce mektupla oy vermeye başlanırken, çeşitli eyalet yönetimlerinin verdiği bilgiye göre, seçmenlerden bu yönde büyük bir talep yaşandı ve 2013 yılındaki genel seçimlere göre bu kez mektup oylarının sayısı arttı.





Seçmen sayısının 2013 genel seçimlerinde oy kullanma hakkı olan 61 milyon 900 bin kişiye göre 2017 genel seçimlerinde daha az olduğu belirtildi. İlk kez oy kullanacakların sayısı 3 milyon olarak açıklandı. Seçmenler arasında çoğunluğu 12 milyon 700 bin kişi ile 70 ve üstü yaş grubu oluşturuyor. İkinci büyük seçmen grubu ise 12 milyon 300 bin kişi ile 50 ile 60 yaş grubu seçmenler.





2017 genel seçimlerinde oy pusulasında seçmenlere büyük bir alternatif sunuluyor. Başvuru yapan 63 siyasi partiden 42’si bu yıl seçim pusulasında yerini aldı. Listede büyük partilerin yanı sıra az sayıda üyesi olan küçük ve yeni partiler de yer alıyor. Ancak bu partilerin 34'ü sadece eyalet meclisleri için yarışırken, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti (FDP), Sol parti ve Almanya İçin Alternatif'in (AfD) yüzde 5 barajını aşarak Federal Meclis'e girmesi bekleniyor.





Liste başı adayları

Hristiyan Demokrat Birlik CDU'dan Angela Merkel, Bavyera tabanlı Hristiyan Sosyal Birlik CSU'dan Joachim Herrmann, Sosyal Demokrat Parti SPD'den Martin Schulz, Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckardt, Sol parti'den Dietmar Bartsch ve Sahra Wagenknecht, Hür Demokrat Parti FDP'den Christian Lindner ve Almanya İçin Alternatif partisi AfD'den Alexander Gauland ve Alice Weidel liste başı ve başbakan adayları olarak yarışıyor.





Federal Seçim Kurulu Başkanı Dieter Sarreither’in verdiği bilgiye göre, seçimlere ülke genelinde 1400'ü kadın olmak üzere 4 bin 828 aday katılıyor. Alman vatandaşları kendilerini Federal Alman Parlamentosu'nda dört yıl boyunca temsil edecek kişileri belirlemek üzere oy kullanırken, vekiller, "genel, doğrudan, serbest, eşit ve gizli oyla" seçiliyor. Vatandaşlar genel seçimlerde iki oy kullanıyor. Birinci oyla her seçmen doğrudan kendi seçim bölgesinden bir milletvekili adayını seçerken, ikinci oy ile desteklemek istediği partiyi seçiyor.





Türkiye kökenli adaylar





Federal Meclis seçimleri için farklı partilerden 90’ın üzerinde Türkiye kökenli aday da yarışıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin düşmanları” oldukları suçlamasıyla oy verilmemesi çağrısı yaptığı CDU, SPD, FDP ve Yeşiller Partisi’nde 52 Türkiye kökenli aday bulunuyor. Yüzde 5’lik seçim barajını aşması beklenmeyen partilerde ise 40 Türkiye kökenli aday yer alırken, Almanya’da yaşayan Türklerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği (ADD) dikkat çekiyor. Sadece Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden seçimlere giren parti, 15 adayla yarışıyor.

Üçüncü parti olma yarışı çetin geçiyor





2017 genel seçimlerinde en çetin yarış, birinci ve ikinci parti olarak sandıktan çıkmasına kesin gözüyle bakılan CDU ile SPD'den ziyade Federal Meclis'e üçüncü olarak girmek isteyen partiler arasında kızıştı. Anketlere göre, Sol Parti ve sağ-popülist Almanya İçin Alternatif'in (AfD) oy oranları birbirine yaklaşırken, onları Hür Demokrat Parti ve Yeşiller izliyor.





AfD'nin liste başı adayları Weidel ve Gauland

AfD'nin üçüncü parti olma ihtimaline karşı hemen tüm siyasi partiler, seçmenlere ülkenin geleceğine yönelik çağrıda bulunarak AfD'nin "anayasaya düşman eğilim” gösterdiği uyarısını yaptı. Birçok siyasi parti, AfD'nin bir "yalan partisi” olduğunu öne sürerek, Federal Meclis'e girmeleri durumunda, "Nazilerin yeniden parlamentoda yer alacağı” değerlendirmesini yaptı.





Altmeier: AfD'yi seçeceğinize, oy vermeyin





Son olarak Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmeier seçimlere sayılı günler kala "oy vermeyen bir seçmenin, AfD'ye oy veren bir seçmenden” daha iyi olduğunu belirterek, "AfD ülkemizi bölüyor. İnsanların endişe ve korkularını kullanıyor. Bu nedenle de, ki bu benim görüşüm, AfD'ye verilecek oyun savunulacak bir yanı yok” şeklinde konuşmuştu.





Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise Altmeier'in açıklaması sonrası seçmenlere muhakkak oy kullanmaları çağrısı yapmıştı. Bakan, "AfD'ye çok oy gitmemesini umuyorum ancak yine de oy kullanılmalı” değerlendirmesini yapmıştı.

1600 seçim çalışanının görevli olduğu 32 seçim noktasında pazar günü saat 18'e kadar oy verme işlemi devam edecek.