Samanyolu Haber /Spor / Nefes kesen derbide galip Fenerbahçe /23 Eylül 2017 21:41

Nefes kesen derbide galip Fenerbahçe

Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Nefes kesen derbide galip Fenerbahçe

Süper Lig'in 6. Haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Derbide Neto, İsmail Köybaşı, Quaresma ve Atiba kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü 20’de Giuliano penaltıdan kaydetti. Medel’in dengesiz müdahalesinde Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterirken Brezilyalı hata yapmadı. Tam anlamıyla bir derbi havasında geçen maçta Ricardo Quaresma 41 ve 43’te gördüğü sarı kartlarla oyundan atılırken Fenerbahçe ikinci golünü de penaltı noktasından kaydetti. Janssen 86’da beyaz noktadan skoru 2-0’a getirirken pozisyonda Atiba ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Bir dakika sonra Babel skoru 2-1’e getirdi ve golün hemen ardından İsmail Köybaşı takımını 9 kişi bıraktı.

Şenol Güneş ise Ali Palabıyık’a itirazlarından dolayı 67’de tribüne gönderildi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenerbahçe puanını 11’e yükseltirken Beşiktaş 13 puanda kaldı.
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