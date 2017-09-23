Cezaevinden sorgu için jandarma karakoluna alıyorlar

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından cezaevlerinde artan hak ihlallerine, 12 Eylül darbe dönemini anımsatan “mahkûmların cezaevinden sorgulanmak için çıkartılması” uygulaması da eklendi.





Birgün Gazetesi'nin haberine göre Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde 15 aydır tutulan mahkûm Deniz Özdemir, “mahkemen var” denilerek Diyarbakır Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. 10 gün boyunca resmi sorgusu yapılmadan kötü muamele uygulanan Özdemir, daha sonra cezaevine geri gönderildi.





10 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldığını anlatan Özdemir, yaşadıklarını Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’ne (CİSST) yazdığı mektupta anlattı.





9 Ağustos’ta mahkemesinin olduğu söylenerek hücresinden çıkartıldığını belirten Özdemir, “Mahkemem iki hafta önce olduğundan farklı bir durumun olduğunu anladım. Diyarbakır’a götürüldüm. On gün gözaltında tutulacağım söylendi” dedi.





On gün boyunca beton üzerine serilmiş ince bir battaniye ve çok kirli bir yastık üzerinde yaşadığını aktaran Özdemir, “Psikolojik işkencenin her türlüsüne uğradım. 24 saat karşımda bana bakan nöbetçi asker vardı. Kendisini savcı ve jandarma istihbaratı olarak tanıtanlar ifademi almaya çalıştı. Sorgulandığım olaylarla alakamın olmamasına rağmen psikolojik yöntemlerle irademi zayıflatarak kabul ettirmek istediler” ifadelerini kullandı.





“Ajan” olması konusunda baskı yapıldığını da anlatan Özdemir, “Ağustos sıcağında bir bardak soğuk su verilmemesinden tutalım, tam karşımda 24 saat çalışan çamaşır makinesine kadar bilinçli-bilinçsiz uygulamalarla karşı karşıya kaldım” dedi.





Mahkûmlara gözaltı Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Özdemir ve diğer tutuklu mahkûmların cezaevinden sorgulanmaya götürülmesini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu.





Yasalarda yeri olmamasına rağmen mahkûmların cezaevinden Emniyete götürülüp sorguya alınmasının 12 Eylül uygulaması olduğunu anımsatan İlgezdi, iddiaların doğru olup olmadığını sordu.