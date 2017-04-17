Samanyolu Haber /Gündem / Almanya: İdam gelirse AB müzakereleri biter /17 Nisan 2017 13:02

Almanya: İdam gelirse AB müzakereleri biter

Türkiye'deki anayasa değişikliği referandum sonuçlarına yönelik açıklama yapan CDU'lu Elmar Brok, idamın geri getirilmesine karşı uyardı, "AB üyelik müzakereleri başarısızlığa uğrar" dedi.

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Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Avrupa Milletvekili Elmar Brok, idam cezasının geri getirilmesine karşı Türkiye'yi uyardı.

Die Welt gazetesine açıklama yapan Brok, idam cezasının geri getirilmesi durumunda, "Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanır” şeklinde konuştu.

Ocak 2017'ye kadar AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak da görev yapan Brok, anayasa değişikliği referandumunun sonucunun tek başına, "Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin resmi olarak sonlandırılması için bir gerekçe olmadığını” kaydetti.

Dış politika uzmanı Brok, "Kapılar kati şekilde kapatılmamalı” dedi. Brok, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği olağanüstü hal nedeniyle AB üyelik müzakerelerinin yaklaşık altı aydır dondurulduğunu ve şimdi de "şartlar yerine getirilmediği için” devam edemeyeceğini belirtti. 

Elmar Brok, Türkiye ile silah ticaretinin bitirilmesi ve AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşması kapsamında Türkiye'ye sağlanacak vize serbestîsinden vazgeçilmesi yönündeki taleplere de karşı çıktı. Brok, "Referandum yüzünden AB, Türkiye ile tüm ilişkilerini koparamaz” değerlendirmesini yaptı.

CDU'lu politikacı, ''İlişkilerin tamamen koparılmasının, Türkiye'de anayasa değişikliğine karşı Hayır oyu kullanan kesime haksızlık olacağına'' dikkat çekti.

(DW Türkçe)
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