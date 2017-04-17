Samanyolu Haber /Ekonomi / Pegasus Katarlılara satılıyor mu? /17 Nisan 2017 12:57

Pegasus Katarlılara satılıyor mu?

Sosyal medyada Pegasus hisselerinin bir kısmının Katarlı yatırımcılara satıldığı yönünde iddialar yer alırken; Pegasus'tan Reuters'a yapılan açıklamada bu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Pegasus Katarlılara satılıyor mu?

Pegasus CEO'su Mehmet Nane sosyal medyada yer alan satışla ilgili söylentilerin doğru olmadığını belirterek, "Böyle bir gelişme olsa zaten KAP'a bildirmek zorundayız" dedi.

Pegasus hisseleri saat 11:13'te yüzde 7,1 primle 15,54 liradan işlem görürken; hisse işlem hacminde de dördüncü sırada yer alıyor.

Hissedeki yükselişle ilgili değerlendirmede bulunan bir havacılık analisti, "Şirketin ilk çeyrek büyümesi çok güçlü geldi. Özellikle doluluk oranındaki yükseliş beklentilerin üzerinde. Sonuçlar hisselere de güçlü yükseliş getirdi" dedi ve ekledi:

"Hisse satışı söylentileri ise uzun zamandır konuşulan birşey. Bunun da hissedeki yükselişte belki bir miktar etkisi olmuş olabilir. Ancak beklentilerin üzerindeki ilk çeyrek sonuçlarının hisseye güçlü alım getirdiğini söyleyebiliriz."

YOLCU SAYISI YÜZDE 7,4 ARTTI

Pegasus'un ilk çeyrekte yolcu sayısı yüzde 7,4, doluluk oranı da 4,79 artış kaydederken; hisse yüksek hacimle yüzde 7 primli hareket ediyor.

Pegasus'un Cuma akşamı KAP'a bildirdiği Ocak-Mart trafik sonuçlarına göre, ilk çeyrek yolcu sayısı yüzde 7,4 artışla 5,76 milyon oldu. Doluluk oranı ise 4,79 puan artışla yüzde 80,9 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 4,3 artışla 3,63 milyon, dış hatlarda yüzde 12,6 artışla 2,11 milyon oldu.
Doluluk oranı iç hatlarda 4,29 puan artışla yüzde 85,5, dış hatlarda ise 5,89 puan artışla yüzde 74,1 oldu.
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