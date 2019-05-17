Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Hessen'de toplu taşıma, emekliye günde 1 Euro oluyor /17 Mayıs 2019 14:25

Almanya Hessen'de toplu taşıma, emekliye günde 1 Euro oluyor

Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde yaşayan 65 yaş üzeri herkes, önümüzdeki yıl başından itibaren günlüğü 1 Euro’ya yıllık toplu taşıma kartı (senyör) alıp otobüs, tramvay, metro ve trenlerle Hessen sınırları içinde seyahat edebilecek. Eyalet Ulaştırma Bakanı Tarık El Vezir “Noelde büyükanne ve büyükbabalarınıza senyör kart hediye edebilirsiniz“ dedi.

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ALMANYA’nın Hessen Eyaleti Ulaştırma Bakanı Tarık El Vezir, eyalet sınırları içerisinde toplu taşıma yapan kurumlar RMV, NVV ve VRN‘nin başkanları ile birlikte açıklama yaparak, 1 Ocak 2020’den itibaren 65 yaş ve üzeri herkesin günlüğü 1 Euro’ya Hessen içerisinde toplu taşımayı kullanabileceklerini duyurdu. Sabahları saat 09.00‘dan itibaren geçerli olan kartın sahibi olanlar, yıl boyunca her gün otobüs, tramvay, metro ve bölgesel trenlerle seyahat edebilecek.

NOEL HEDİYESİ OLARAK ALIN
Yaklaşık 2 yıl önce başlatılan 365 Euro’luk yıllık öğrenci toplu taşıma kartı uygulamasının başarılı olduğunu açıklayan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, yeni uygulamayla da ulaştırma sektöründe önemli bir sosyal ve çevre korumacı adım atılacağını vurguladı. Eyalette 65 yaş üzeri 1.3 milyon kişiyi kapsayacak uygulama ile toplu taşıma araçlarından yararlanmayı tercih eden vatandaşların sayısının artması, kara yollarındaki trafik yoğunluğu ile hava kirliliğinin de azaltılması planlanıyor.
Gelecek yıllarda tüm vatandaşlara yönelik indirimli toplu ulaşım kartı uygulaması hedeflediklerini belirten Bakan El Vezir “Noelde büyükanne ve büyükbabalarınıza hediye seçme konusunda uzun uzun kafa yormanıza gerek yok. Senyör kart iyi bir Noel hediyesi olabilir“ dedi.
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