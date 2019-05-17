Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nda kriz! /17 Mayıs 2019 14:26

Cumhur İttifakı'nda kriz!

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da yapılacak 19 Mayıs kutlamalarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener'i davet etmesi müttefiki MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'yi rahatsız etti. Bahçeli, Erdoğan'ın davetine icabet etmeyecek.

TÜSİAD hükümeti bombaladı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100'üncü yılında Samsun’da gerçekleştirilecek kutlama etkinliklerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bazı parti liderleri de katılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ise Erdoğan’ın kutlamalar için yaptığı davete katılmayacak. Bahçeli'nin niçin davete icabet etmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. 

"BAHÇELİ RAHATSIZ OLDU" İDDİASI

Ancak konuya yakın kaynaklara göre Bahçeli, Erdoğan'ın Millet İttifakı'na davetiye göndermesinden duyduğu rahatsızlığı kurmay heyeti ile paylaştı. Bahçeli, Erdoğan'ın davetini geri çevirerek bu rahatsızlığını kamuoyuna da hissettirdi.  

CUMHUR İTTİFAKI'NDA YENİ KRİZ Mİ?

Bahçeli ile Erdoğan 24 Haziran 2018'de yapılan Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi ile 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne Cumhur İttifakı çatısı altında girmişti. 

Erdoğan davetini kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 19 Mayıs Pazar günü Samsun'a gidecek.

CHP ile İyi Parti'den müteşekkil Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun da Samsun’a gideceği kaydedildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhur İttifakı'nda kriz! Sonraki Haber >>

Göç yolundaki balıklara boru engeli!

Göç yolundaki balıklara boru engeli!

Güpegündüz hırsızlık: Sürgülü kapıları böyle söktüler!

Güpegündüz hırsızlık: Sürgülü kapıları böyle söktüler!

Binali Yıldırım'a İmamoğlu'nun sloganıyla protesto...

Binali Yıldırım'a İmamoğlu'nun sloganıyla protesto...

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:52:54