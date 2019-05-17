Cumhur İttifakı'nda kriz!

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100'üncü yılında Samsun’da gerçekleştirilecek kutlama etkinliklerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bazı parti liderleri de katılacak.





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ise Erdoğan’ın kutlamalar için yaptığı davete katılmayacak. Bahçeli'nin niçin davete icabet etmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.





"BAHÇELİ RAHATSIZ OLDU" İDDİASI





Ancak konuya yakın kaynaklara göre Bahçeli, Erdoğan'ın Millet İttifakı'na davetiye göndermesinden duyduğu rahatsızlığı kurmay heyeti ile paylaştı. Bahçeli, Erdoğan'ın davetini geri çevirerek bu rahatsızlığını kamuoyuna da hissettirdi.





CUMHUR İTTİFAKI'NDA YENİ KRİZ Mİ?





Bahçeli ile Erdoğan 24 Haziran 2018'de yapılan Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi ile 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne Cumhur İttifakı çatısı altında girmişti.





Erdoğan davetini kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 19 Mayıs Pazar günü Samsun'a gidecek.





CHP ile İyi Parti'den müteşekkil Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun da Samsun’a gideceği kaydedildi.



