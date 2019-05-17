AKP, seçmenlerin gizli bilgilerine nasıl ulaştı ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul seçimlerine itiraz sürecinde AKP’nin kişisel verileri kanuna aykırı biçimde elde ettiği gerekçesiyle, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvuru yaptı.





CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından sunulan dilekçede, AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı başvuruyla AKP sözcülerinin açıklamalarından, AKP’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı biçimde vatandaşların devlet hastanesi raporlarını, tutukluluk ve hükümlülük bilgileri, SGK kayıtlarını da içeren kişisel verilerinin temin edildiğine dikkat çekildi.





Hiçbir partiyle paylaşılmayan kısıtlı, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin listesinin devletin tüm imkanlarını kullanan AKP tarafından elde edildiği belirtilen dilekçede, AKP’nin itiraz dilekçesinde kısıtlı, hükümlü, tutuklu seçmen sayısı ile zihinsel engelli sayılarının da yer aldığına işaret edildi.