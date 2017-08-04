Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Erdoğan'a karşı atağa geçti.. /04 Ağustos 2017 19:48

Almanya Erdoğan'a karşı atağa geçti..

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türk hükümetine karşı önlemlerin sertleştirilmesi talebiyle AB üst düzey yetkililerine mektup yazdığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye ile ilgili olarak 24 Temmuz tarihinde AB yetkililerine bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Alman Der Spiegel dergisi, Gabriel'in AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'a yazdığı mektupta Ankara'ya yönelik daha sert önlemler alınması çağrısı yaptığını bildirdi.

Spiegel'in haberine göre mektupta "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarının Avrupa değerler sistemiyle açık bir tezat içinde olduğu ve net bir yanıt gerektirdiği" ifadesi yer aldı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel'in mektupta "ilişkileri iyileştirmek için gösterilen çabaların Ankara'nın giderek daha agresif ve yapıcı olmayan politikalarıyla boşa çıkarıldığını" belirttiği ve "Türkiye için üyelik öncesi mali yardımların kısılarak hükümetin değil Türk sivil toplumunun yararına kullanılmak üzere demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarıyla sınırlandırılmasını" önerdiği kaydedildi.

Proje teşvikleri

Spiegel'in haberine göre Gabriel mektupta ayrıca "Avrupa Yatırım Bankası'nın proje teşviklerinde daha kısıtlayıcı olması gerektiği" görüşünü de dile getirerek "Temel çizgi, şu an için yeni işlere girişilmemesi olmalıdır" ifadesini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile aylarca yaşanan gerginliklerin ardından aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de bulunduğu insan hakları aktivistlerinin Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanması sonrası 20 Temmuz'da bir açıklama yaparak, Türkiye politikalarına yeni bir yön verileceğini ilan etmişti. Gabriel, Türkiye'ye seyahatlere yönelik tavsiyelerin sertleştirilmesinin yanı sıra AB'nin Türkiye'ye yaptığı üyelik öncesi yardımların ve Alman ihracat ve yatırım kredi garantilerinin yeniden gözden geçirileceği mesajını vermişti.

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Birlik partileri ile meclis dışındaki Hür Demokrat Parti'nin üst yönetimleri de Türkiye'ye AB kasasından yapılan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ödemelerinin durdurulması çağrısı yapmıştı. AB bütçesinden Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasındaki dönem için 4 milyar 450 milyon euroluk mali yardım öngörülmüştü. Bu miktarın şimdiye kadar yaklaşık 167 milyon euroluk kısmının serbest bırakıldığı biliniyor.
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