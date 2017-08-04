Samanyolu Haber /Gündem / Trafik kazaları Mobese kameralarına yansıdı /04 Ağustos 2017 19:43

Trafik kazaları Mobese kameralarına yansıdı

TOKAT'ta şehir içi trafiğinde çeşitli tarihlerde yaşanan trafik kazaları kentteki Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Kentte genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları Mobese kameraları ile görüntülendi. Kazaların birçoğunun genellikle kavşak noktalarında yaşandığı görüldü. Kazalar arasında 600 Evler kavşağında gelin arabasından bahşiş almak için otomobilin ön kaputuna yatan bir çocuğun sürücünün görüşünü engelleyerek orta refüje çarpmasına neden olduğu anlar dikkat çekti. 

Otomobil çarpmanın etkisi ile orta refüje çıkarken ön kaputun üzerine yatan çocuk ise yere düştükten sonra olay yerinden kaçtı. Atatürk kavşağında ise kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin şehir içi halk minibüsüne çarpma anı görüntülere yansıdı. Diğer bir kaza ise Yonca yaprağı kavşağında otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 6 takla attıktan sonra trafik ışıkları levhasına çarparak durması ve sürücünün araçtan çıkma anı görüntülere yansıdı.
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Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

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