Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 77 tutuklama /04 Ağustos 2017 20:27

İstanbul'da 77 tutuklama

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü cadı avı kapsamında Üsküdar ve Ümraniye'de 21 Temmuz'da operasyon düzenledi.

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İstanbul’da cadı avı: 77 kişi tutuklandı

Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında 158 kişiyi gözaltına aldı. 

35 KİŞİ EMNİYETTEN SERBEST, 123 ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan kişilerden 35’i savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 123 kişi iki grup halinde adliyeye sevk edildi.

77 TUTUKLU, 43 ADLİ KONTROL, 3’Ü SERBEST

2 haftalık gözaltı süreci sonunda 77 kişi tutuklanırken, 43’ü adli kontrol şartıyla 3’ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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