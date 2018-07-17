Samanyolu Haber /Gündem / 'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi' /17 Temmuz 2018 00:47

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Pazar gecesi yaşadıklarına dair tartışmalar sürüyor.

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın konuğu olan CHP PM üyesi Erdal Aksünger, ilginç bir iddiayı gündeme getirerek, 24 Haziran gecesi Muharrem İnce’ye hiçbir seçim sonucu iletilmediğini ileri sürdü.

Aksünger, 24 Haziran gecesi CHP’nin Muharrem İnce’ye hiç sonuç göndermediğini de ilk defa açıkladı.

CHP’li Aksünger, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim gecesi CHP tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek, “Muharrem bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem beye sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı” dedi.

Aksünger ayrıca ilk günden CHP’de olağanüstü kurultay için 250 imza toplandığını belirtti.
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