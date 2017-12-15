Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da uçak düştü: 3 ölü /15 Aralık 2017 01:21

Almanya’da uçak düştü: 3 ölü

Almanya’da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Almanya’da uçak düştü: 3 ölü

Almanya'da Frankfurt’tan Friedrichshafen kentine giden Cessna Citation 510 tipi uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Baden-Württemberg eyaleti Ravensburg kenti yakınlarında saat 18.00 sıralarında düşen uçaktaki 3 kişinin öldüğü öğrenildi.
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