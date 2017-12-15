Samanyolu Haber
Almanya’da uçak düştü: 3 ölü
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Almanya’da uçak düştü: 3 ölü
/
15 Aralık 2017 01:21
Almanya’da uçak düştü: 3 ölü
Almanya’da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Almanya'da Frankfurt’tan Friedrichshafen kentine giden Cessna Citation 510 tipi uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Baden-Württemberg eyaleti Ravensburg kenti yakınlarında saat 18.00 sıralarında düşen uçaktaki 3 kişinin öldüğü öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Almanya’da uçak düştü: 3 ölü
Sonraki Haber >>
CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı gösterdi Meclis karıştı
CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı...
Maden ailesinin dramı meclis gündeminde
HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım: Maden ailesi bu ülkenin, bu Parlamentonun utancıdır. Hüseyin...
Türkiye'nin İnterpol'ü kullanmasına önlem
Avrupa, Türkiye gibi ülkelerin İnterpol'ü siyasi amaçla kötüye kullanmasını engellemek için...
Erdoğan'ın Almanya'daki çetesinde soruşturma derinleşiyor
AKP'li Metin Külünk'ün para verdiği ortaya çıkan Almanyalı Osmanlılar çetesinin olası yurt...
Halkbank'ın batıkları rekor kırdı
ABD’de devam eden Zarrab davasında rüşvet çarkının en önemli aktörleri arasında yer alan Halk...
Bu rüşvet iddiaları ne olacak?
Havuz yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde dikkat çekici bir soru sordu. 'Bu rüşvet iddiaları...
'Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim'
ABD'deki Reza Zarrab Davası'nı yakından takip ettiği için AKP'nin Havuz Medyası'nın hedefi olan...
Lahey'de hakkında tutuklama var ama Erdoğan'ın misafiri
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı verdiği Sudan Devlet Başkanı Ömer El...
'Cezayı bakanlar malvarlığıyla ödesin'
CHP, ABD’deki Zarrab davasında Türkiye’ye kesilecek olası cezanın Zafer Çağlayan, Muammer Güler...
AKP'li bir hakimin deşifre ettiği avukat (!)
Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın WhatsApp üzerinden Zarrab'la yaptığı konuşma ABD'deki...
Hakan Atilla bugün tanık kürsüsüne gelmedi...
İran’a yönelik yaptırımların delinmesine ilişkin ABD’de görülen davada yargılanan eski Halkbank...
Eski Bakanın yazılarına son verdiler
Erdoğan'ın ilk müsteşarı ve eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in Habertürk'teki yazılarına...
Tweet
Ankara'da yine adam kaçırma olayı
Cezaevlerindeki zulüm Belçika gündeminde
Türkiye mafya devletine dönüşüyor
Hapiste en fazla gazetecinin olduğu ülke Türkiye
Adem Yavuz'dan Havuz Medyası'na: Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim
CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı gösterdi Meclis karıştı
Aldığı tehdit ve tacizleri anlattı
Maden ailesinin dramı meclis gündeminde
Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?
Türkiye gerçekten büyüdü mü?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
İşte rüşvetin şifresi: Misafirler geldi mi?
Zarrab'ın itirafları meclis gündemine geliyor
Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu, hemen gözaltına alındı
Hakan Atilla bugün tanık kürsüsüne gelmedi...
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
02:03:30