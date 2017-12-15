Almanya’da uçak düştü: 3 ölü

Almanya'da Frankfurt’tan Friedrichshafen kentine giden Cessna Citation 510 tipi uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.





Baden-Württemberg eyaleti Ravensburg kenti yakınlarında saat 18.00 sıralarında düşen uçaktaki 3 kişinin öldüğü öğrenildi.