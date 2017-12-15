Disney 21st Century Fox'u 52.4 milyar Dolar'a satın aldı

Yeni bir yapılanmaya giden Fox'un gelecekte haber ve spor karşılaşmaları gibi daha karlı alanlara odaklanmak istediği ve bu sebeple maliyeti daha yüksek olan sinema ve televizyon bölümlerini Disney firmasına sattığı belirtildi.
Disney bu yeni hamleyle birlikte Netflix, Apple, Amazon, Google ve Facebook gibi internet üzerinden içerik sağlayan firmalara karşı eğlence içerikli video paylaşımı alanında daha kolay rekabet edebilecek.
Öte yandan Fox'un sahibi Avustralyalı iş adamı rupırt mördak -ınRupert Murdoch'ın, yaklaşık yüzde beşlik hisselerini koruyacağı ve Fox Haber Kanalı'nı da yeni bir şirkete çevireceği ifade edildi.
1935 yılında kurulan 20th Century Fox, Marilyn Monroe gibi yıldızları sinema dünyasına kazandırmış, Yıldız Savaşları serisinin ilk filmini çekerek, dünyanın en yüksek hasılatını elde eden Avatar filminin yapımcılığını üstlenmişti.
Disney söz konusu anlaşma için geçtiğimiz aylarda görüşmelere başlatmış haber, televizyon ve eğlence dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.