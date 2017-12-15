Disney 21st Century Fox'u 52.4 milyar Dolar'a satın aldı









Yeni bir yapılanmaya giden Fox'un gelecekte haber ve spor karşılaşmaları gibi daha karlı alanlara odaklanmak istediği ve bu sebeple maliyeti daha yüksek olan sinema ve televizyon bölümlerini Disney firmasına sattığı belirtildi.





Disney bu yeni hamleyle birlikte Netflix, Apple, Amazon, Google ve Facebook gibi internet üzerinden içerik sağlayan firmalara karşı eğlence içerikli video paylaşımı alanında daha kolay rekabet edebilecek.



