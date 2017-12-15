Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkan Yardımcısı Pence'in İsrail ziyareti ertelendi /15 Aralık 2017 01:47

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in İsrail ziyareti ertelendi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin gelecek hafta yapacağı Mısır ve İsrail ziyaretleri ertelendi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in İsrail ziyareti ertelendi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etme kararının ardından bölgedeki tepkiler nedeniyle, 19 Aralık’ta başlayacak Mısır ve İsrail ziyaretlerini ertelediği iddia edildi. 

Ancak Amerikan medyasına konuşan ABD’li yetkililer, gelecek hafta yapılacak vergi yasası oylamasından önce Pence’nin Washington’da kendisine ihtiyaç duyulabilir gerekçesiyle ziyaretini ertelediğini ifade etti.

Trump’ın Kudüs kararının hemen ardından İsrail’e yapacağı ziyarette Pence’nin İsrail Parlamentosu Knesset’e hitab edeceği belirtiliyordu.

Pence’nin ziyaretinin ne gerçekleşeceği netlik kazanmamakla birlikte Amerikan medyasında çıkan haberlerde “birkaç gün” ertelendiği ifade ediliyor.

Ziyaret öncesinde Pence’ye tepkiler
Trump’ın kararının ardından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 19 Aralık'ta yapacağı ziyaret öncesi Filistin'de istenmeyen adam ilan edilmiş ve başta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas başta olmak üzere Filistinli yetkililerin Pence ile olan görüşme programlarını iptal ettiği açıklanmıştı.

Bunun yanı sıra Mısır'daki El-Ezher Şeyhi Ahmet et-Tayyib ve Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tawadros'un, Pence ile görüşmelerini iptal ettiği bildirilmişti.
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