Bosna Hersek mezuniyetine günler kala Türkiye’de tutuklanan Boşnak Selmir’i konuşuyor





Bylock uygulaması indirdiği gerekçesiyle Uşak’ta tutuklanan Boşnak öğrencinin yaşadıkları memleketinde geniş yankı uyandırdı. Aydınlar ve siyasiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın dostu Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç’i, ‘öğrencisine sahip çıkmamakla’ eleştiriyor. 15 gündür ailesi ve avukatıyla görüştürülmeyen Selmir Maşetoviç’e destek için, doğduğu kasabada arkadaşları protesto eylemleri düzenliyor.





Selmir Maşetoviç, Uşak Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde okuyordu. Mezuniyetine sayılı günler kalmıştı. Cübbesiyle prova bile yapmıştı. Ancak, 22 Mayıs sabahı hayatı alt üst oldu. Önce gözaltına alındı. Adına kayıtlı numaraya Bylock uygulaması indirdiği suçlamasıyla tutuklandı.





O gün bugündür Selmir’le ne ailesi ne avukatı görüşebildi. Türk makamları, İstanbul’daki Bosna Hersek Başkonsolosluğu’na 10 gün sonra bilgi verdi, ancak detay paylaşmadı.





Hayatının dönüm noktasındaki gencin hapse atılması, Bosna Hersek kamuoyunda tartışma konusu oldu. Devlet kurumlarının harekete geçmesini isteyen aydınlar, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç’in sessizliğini eleştiriyor. Dnevni Avaz gazetesi, aydınların tepkilerini ‘’Çocuklarımız tutuklanırken Bakir neden susuyor?’’ sorusuyla sayfalarına yansıttı.









Ülkenin muteber analistlerinden Esad Bajtal, devlet kurumlarının suskunluğunu eleştirdi.

‘’DEVLET NEDEN SUSKUN?’’

Ülkenin muteber şahsiyetlerinden siyasi analist Esad Bajtal, ‘’Devletimiz neden susuyor? Diğer çocukların can güvenliğini kim garanti ediyor?’’ diye sordu. Aynı olayın başka ülkede yaşanması durumunda kurumların ayağa kalkacağını ileri süren Bajtal, ‘’Temel sorun Bosna Hersek’in suskun kalmasıdır.’’ dedi. Selmir Maşetoviç hakkında delil ortaya konmadığını vurgulayan Bajtal, Ankara’dan açıklama bekliyor.









İZZETBEGOVİÇ’E ÇAĞRI: ‘’OLAN BİTENİ ÖĞREN’’



Gazeteye konuşan Eğitimle Bosna Hersek İnşa Olur adlı derneğin başkanı ve emekli general Jovan Divjak, Erdoğan’la sıkı dostluğu bulunan İzzetbegoviç’ten olayın aslını öğrenip kamuoyunu aydınlatmasını istedi. Divjak, beklentisini şu sözlerle dile getirdi: ‘’Bakir’den telefonu açıp, Alija’nın Bosna’yı emanet ettiği adamla bu konuyu konuşmasını bekliyorum.’’





TEZ ELDEN İLGİLENİLMELİ

Eski diplomat ve tarihçi Slobodan Şoja, devletin bu konuyla zaman kaybetmeden ilgilenmesinin diplomasinin temel kuralı olduğunu hatırlattı. Şoja, ‘’Olay politik tabiatlı ise, farkli bir yol izlenmeli ve devlet hemen tepkisini göstermelidir.’’ şeklinde konuştu.





Bir başka siyaset yorumcusu Adnan Huskiç ise, ‘’Tepki gösterilmediği takdirde tutuklamaların devamı gelebilir.’’ uyarısında bulunuyor. Huskiç, iki ülke ilişkilerini zedeleyen bu olayın, Erdoğan’ın itibarına yarardan çok zarar getireceği görüşünde.





SELMİR İADE EDİLSİN



Aydınların yanı sıra siyasiler de yaşananlara tepkili. Klix.ba sitesine konuşan Daha İyi Gelecek İttifakı (SBB) lideri Fahruddin Radonçiç, Selmir’in iade edilmesini talep etti. Ankara’ya tepkisini ‘’Vatandaşımızın menfaatinin çiğnendiği yerde dostluk inşa edilmez.’’ sözleriyle ifade eden Radonçiç, şu teklifi yaptı: ‘’İdarecilerimiz, Erdoğan’la dostluk bağını kullanarak sorunu çözsün. Selmir yasaları çiğnedi ise, ülkemizde onu yargılayacak bağımsız kurumlar var. Getirelim, burda yargılayalım.’’





İKİ HAFTADIR TECRİT ALTINDA

Demir parmaklıklar ardında 15 günü dolduran Selmir Maşetoviç, tecrit hayatı yaşıyor. Klix.ba sitesinin haberine göre, avukatı ve aileden hiç kimse Selmir’le görüşemedi. Bosna Hersek Adalet Bakanlığı da gazeteye yaptığı açıklamada, ‘’Türk makamlarından kendilerine bilgi ulaşmadığını’’ söyledi.





Klix.ba sitesi, Erdoğan’ın Saraybosna’daki mitinginden sadece iki gün sonra Selmir’in tutuklandığına dikkat çekerek, bunun hazmedilemez olduğuna vurgu yapıyor.





Öte yandan Selmir’in doğup büyüdüğü Dragaçaç şehrindeki arkadaşları sosyal medya üzerinden örgütlendi. Gençler, protesto eylemleriyle seslerini duyurmaya çalışıyor.