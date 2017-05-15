Flaş! Türkiye'nin vetosunun ardından Almanya'dan kritik karar

Türkiye Alman milletvekillerine İncirlik izni vermedi





Türkiye hükümeti, Federal Meclis’teki Savunma Komisyonu üyesi vekillerin İncirlik Üssü’ndeki Alman askerlerini ziyaret etme talebini geri çevirdi. Alman haber ajansı Dpa, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich’i konuya ilişkin bilgilendirildiğini duyurdu.





Komisyon Başkanı Hellmich tarafından yapılan açıklamada, Türk hükümetinin bu kararı çarşamba günü Alman mercilere tebliğ ettiği bildirildi. Bu kararda Almanya’nın diplomatik pasaportlu bazı Türk askerlerinin iltica talebine olumlu yanıt vermesinin etkili olduğu belirtildi. Hellmich bu kararın ardından Alman askerlerinin İncirlik Üssü’nden çekilmesi gerektiğini söyledi.





ZİYARET SALI GÜNÜ İÇİN PLANLANMIŞTI





Deutche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre Federal Meclis Savunma Komsiyonu Başkanı Wolfgang Hellmich ve komisyon üyelerinden oluşan bir heyet, IŞİD’e karşı mücadeledeki mevcut duruma ilişkin bilgi almak ve Alman askerlerinin çalışma koşullarıyla ilgili gözlemlerde bulunmak üzere İncirlik Üssü’nü ziyaret etmek için bir süre önce Türk hükümetinden izin talebinde bulunmuştu. Ziyaretin 16 Mayıs Salı günü gerçekleşmesi planlanıyordu.





ALMANYA: KABUL EDİLEMEZ





Alman yetkililerden konuyla ilgili yapılan açıklamada “kararın kabul edilemez olduğu” ifade edildi. İncirlik’teki askerlerin alternatif bir lokasyona kaydırılma seçeneğinin değerlendirileceği belirtilirken, Ürdün alternatifinin masada olduğu konuşuluyor.





Türkiye-Almanya ilişkilerinde Türk bakanların Almanya’daki referandum etkinliklerinin iptal edilmesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye’de tutuklanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nazi ithamları nedeniyle bir süredir gerginlik hakim. Bu gerginlik öncesinde de Türkiye, Federal Meclis’in 2016 yılındaki Ermeni soykırımı kararına tepki olarak Alman politikacıların İncirlik Üssü’ndeki Alman askerlerini ziyaret etmelerine uzun bir süre izin vermemişti.

İncirlik Üssü’nde ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD’le mücadele koalisyonuna Tornado tipi keşif uçaklarıyla destek sağlamak amacıyla yaklaşık 260 Alman askeri görev yapıyor.

Son dönemde Almanya’da hem hükümet hem de muhalefetten birçok politikacı Alman askerlerinin İncirlik Üssü’nden çekilmesini talep ediyordu. İncirlik’e alternatif olarak Alman askerlerinin konuşlandırması tartışılan yerler arasında Kuveyt, Ürdün ve Kıbrıs’ın adı geçiyordu.