Almanya beklenen yasayı yürürlüğe koydu... Artık takip altında olacak

Almanya, sosyal medya sitelerine yönelik "nefret söylemi" yasasını uygulamaya koydu. Yeni yasayla birlikte sosyal medya şirketlerinin "yasadışı olduğu açık" içerikleri kaldırmaları zorunlu olacak.





2 milyonun üzerinde Alman kullanıcısı olan şirketleri kapsayan yasaya göre, bu içeriklerin 24 saat içerisinde kaldırılmaması durumunda şirketlere ceza verilecek.





Şirketlere verilebilecek cezalar için 50 milyon euro sınır konulurken, 24 saat sınırının bu yasayı mevcut en sert yasa yaptığı aktarılıyor.





Yasanın özellikle Facebook, Twitter ve Youtube gibi büyük siteleri etkileyeceği kaydediliyor.



