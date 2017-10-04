Samanyolu Haber /Gündem / Yönetmelik ya da genelge yerine Twitter’dan duyuru hukuka aykırı /04 Ekim 2017 08:28

Yönetmelik ya da genelge yerine Twitter’dan duyuru hukuka aykırı

Danıştay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Twitter’dan duyuru yapmasını ‘hukuka aykırı’ buldu.

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Müdürlük, güvenlik gerekçesiyle bagajların kilitlenmemesi gerektiğini bildirmiş, bunu da iki yıl Twitter’dan duyurmuştu.

İstanbul Barosu da bagajların kilitlenmemesinin Twitter’dan duyurulmasının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 10’uncu Dairesi’nde dava açmıştı

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre Danıştay yürütmeyi durdurdu.

Kararda, güvenlik gerekçesiyle böyle bir karar alıabileceğinden ‘kuşku duyulmadığı’ belirtilirken, duyurunun yönetmelik ve genelge yerine Twitter’dan yapılmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, kararı şu sözlerle değerlendirdi: “Güvenlik önemlidir. Fakat bir hukuk devletinde, hukuk güvenliği de çok önemlidir. Twitter yoluyla düzenleyici işlem ihdas edilemez.”
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