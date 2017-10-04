Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp bir yenilik daha yapıyor /04 Ekim 2017 08:36

WhatsApp bir yenilik daha yapıyor

WhatsApp sürekli olarak mesajlaşma uygulamasında değişiklikler yapmayı sürdürüyor. Şirket son olarak, kendi emojilerini duyurmuş durumda.

WhatsApp bir yenilik daha yapıyor

Metin mesajlarının vazgeçilmezi olan emojiler, mesajla aslında ne kastedildiğini anlamamızda önemli bir yardımcı oluyor. Farklı ruh hallerini yansıtan emojiler, mesajlaşma platformları için takdir edeceğiniz üzere oldukça önemli. Emojipedia ise WhatsApp’ın kendi emoji tasarımlarını kullanmaya başlayacağını duyurdu. Öte yandan bu tasarımların, iOS cihazlardakilerle neredeyse aynı ve pek de özgün olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Apple emojilerine ciddi anlamda benzediğinin altı çizilen tasarımlar sadece ufak farklarla ayrılıyor. Yeni tasarımların ilk olarak WhatsApp için Android betasında sunulmaya başladığını da belirtelim.

Facebook çatısı altındaki diğer mesajlaşma uygulaması Messenger ise kendi emoji tasarımlarını kullanmaktan vazgeçiyor. Şirket, Messenger emoji seti için desteği sonlandırıp dikkatini insanların kendilerini ifade edebileceği başka özelliklere odaklamak niyetinde olduklarını vurguluyor.
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