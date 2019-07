Almanya azalan nüfustan muzdarip: 2050'ye kadar nüfus 5 milyon aşağı düşecek

Yapılan tahminlere göre, Almanya’nın nüfusu 2050 yılına kadar bir yandan 5 milyonluk bir azalmayla 80 milyondan 75 milyona gerileyecek. Bir yandan da halkın yüzde 50’si 50 yaşın üzerinde olacak.







Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre hükümet, nüfusun azalmasına bağlı, giderek büyüyen özellikle kalifiye eleman açığını biraz olsun kapatabilmek için bundan bir süre önce yeni yabancılar yasasını yürürlüğe aldı. AB dışından da iş arayanların Almanya’ya gelmesine ve istihdama dahil olmalarına olanak sağlayan yeni yasayla işçi açığının kapatılmasının yanı sıra, emeklilik sisteminin istikrara kavuşturulması hedefleniyor.





Nüfusun azalmasının başlıca nedeni, çocuk sayısının giderek azalması. Yapılan araştırmalara göre, Almanya´da her beş kadından ve her dört erkekten biri kesinlikle çocuk sahibi olmak istemiyor. Uzmanlar nüfustaki dengenin bozulmaması için, doğurma olanağı olan her Alman kadının en az iki çocuk sahibi olması gerektiğini belirtiyor. Ancak ülkede eğitim ve meslek edinme çok uzun zaman aldığı için çok sayıda kadın çocuk sahibi olmayı ikinci plana atıyor.





Aile danışmanı Dr. Mehmet Alpbek´e göre bu durum, gelişmiş sanayi ülkelerinin ortak sorunu. Alpbek, sorunun sadece Alman kadınları ilgilendirmediğini, eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan Türkiye kökenli göçmen kadınların da çocuk sahibi olma konusuna eskisine kıyasla daha mesafeli baktığını söylüyor.





Yapılan araştırmalar, Polonya, Romanya ve Bulgaristan gibi AB’nin doğusundaki ülkelerde yaşayan kadınların çocuk sahibi olma konusunda batıdakilere oranla daha hevesli olduklarını ortaya çıkarıyor. Aynı durum Almanya´nın doğusundaki eyaletlerde yaşayanlar için de geçerli. Uzmanlar bunu, eski Doğu Almanya döneminde evli çiftler arasında çocuklara verilen önemin etkisinin devam etmesine bağlıyor.





Federal hükümet nüfusun azalmasına karşı, yeni doğan çocuğa bakmak için evde kalacak ebeveyne bir yıl boyunca son kazancının net yüzde 67’sinin devlet tarafından ödenmesi, kürtajın zorlaştırılması ve suni döllenmenin desteklenmesi gibi bir dizi önlemi yaşama geçirdi. Ancak bunlar uzun vadede etkili olacak mı, bunu zaman gösterecek.