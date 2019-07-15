Samanyolu Haber /Dünya / Putin'e uçmayı öğreten pilot öldü! /15 Temmuz 2019 11:38

Putin'e uçmayı öğreten pilot öldü!

Rusya'da bir eğitim helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi öldü. Kazada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e motorlu planör ile uçmayı öğreten pilot Igor Nikitin de hayatını kaybetti.

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Eğitim helikopteri, Rusya’nın başşehri Moskova’nın Solneçnogorsk ilçesinde dün akşam saatlerine doğru düştü. 

Yaşanan kaza üzerine özel uçak eğitim merkezi, helikopterden sinyal alamadığını Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bildirdi. 

PİLOT VE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ

Bunun üzerine sinyallerin kaybolduğu noktada yapılan araştırmada helikopterin enkazına ulaşıldı. Kazada pilot ve yanındaki öğrencisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Kaza ile ilgili ulaşılan bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e önceki yıllarda motorlu planör ile uçmayı öğreten Igor Nikitin (arkada) de hayatını kaybetti. 

Moskova savcılık makamları kaza hakkında soruşturma başlattı. 
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