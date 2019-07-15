Putin'e uçmayı öğreten pilot öldü!

Eğitim helikopteri, Rusya’nın başşehri Moskova’nın Solneçnogorsk ilçesinde dün akşam saatlerine doğru düştü.





Yaşanan kaza üzerine özel uçak eğitim merkezi, helikopterden sinyal alamadığını Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bildirdi.







PİLOT VE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ





Bunun üzerine sinyallerin kaybolduğu noktada yapılan araştırmada helikopterin enkazına ulaşıldı. Kazada pilot ve yanındaki öğrencisinin hayatını kaybettiği tespit edildi.





Kaza ile ilgili ulaşılan bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e önceki yıllarda motorlu planör ile uçmayı öğreten Igor Nikitin (arkada) de hayatını kaybetti.





Moskova savcılık makamları kaza hakkında soruşturma başlattı.