Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek, Erdoğan'a ne anlattı? /15 Temmuz 2019 10:58

Mehmet Şimşek, Erdoğan'a ne anlattı?

Ali Babacan'ın istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la, eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in iki saatlik bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Görüşmenin detayları da belli oldu.

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Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan liderliğinde iki ayrı parti kurma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşmesi merak konusu oldu. Erdoğan’ın Babacan’la görüşmesinin ardından gerçekleşen toplantının adresi AKP Genel Merkezi oldu.

Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleşen iki saatlik görüşmenin detayları da kulislere yansıdı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, görüşmede Erdoğan’ın Şimşek’e kabinede yeniden görev teklif etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını, çünkü daha önce bu konuda çeşitli aracılar vasıtasıyla nabız yokladığını yazdı.

Selvi, görüşmenin içeriğine ilişkin, “AKP cephesinden edindiğim izlenime göre verimli bir görüşme gerçekleşmiş. Şimşek, uluslararası sermaye hareketleri ve küresel ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunmuş. Erdoğan verdiği bilgilerden dolayı memnun kalmış. Şimşek’e ’Zaman zaman bir araya gelelim’ demiş. Şimşek de 12 yıl bakanlığını yaptığı Erdoğan’a teşekkür etmiş” kulis bilgisini köşesinden aktardı.
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