İçişleri 1 milyon 500 bin lira ödül koymuştu...Mahkeme IŞİD'liyi serbest bıraktı





İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konan ve üç gün önce Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan IŞİD üyesi Ayşenur İnci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





IŞİD üyesi serbest





Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen IŞİD terör örgütü üyesi Ayşenur İnci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İnci, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.





Ayşenur İnci, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.