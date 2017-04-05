MİT, hakim ve savcılara tutuklama talimatı veriyor

MİT'in yeni Türkiye'de Esed rejiimindeki Suriye'de istihbarat örgütü 'Muhaberat' çalıştığı ortaya çıktı. Artık Yeni Türkiye'de kimin tutuklanacağına nasıl tutuklanacağına MİT karar veriyor. Bu iddia İktidarın beslediği Havuz Medyasının iddiası





Akşam Gazetesi Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu’ndan hukuksuz olan ve delil niteliği taşımayan bylock’un hakim ve savcılar tarafından kabul görmesi için MİT’in devrede olduğunu açıkladı. MİT, Adliyeleri tek tek dolaşarak Bylock konusunda hakim ve savcılara brifing verdiğini açıkladı.





Kelkitlioğlu, hakimleri tehdit ettiği yazısında, “Biliyorsunuz, F… militanı olup olmama konusundaki en önemli kıstas ‘ByLock’ kullanıcısı olup olmamak. Bu neredeyse su götürmez bir gerçek. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bu konuda çok titiz bir çalışma yaparak, ‘ByLock’çu listesini ortaya koymaya çalışıyor. Yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan isimleri de tek tek bildiriyor. MİT üşenmiyor, oluşturdukları bir heyetle adliyelere giderek hakim ve savcılara ‘ByLock’ ile ilgili brifing veriyor.





Bazı hakim ve savcılar, ‘Biz bu ByLock bağlantısını çözemedik, bu yüzden delil olmayabilir’ derken, bazıları da ‘ByLock nedeniyle tutuklananlar serbest kalmalı’ görüşünü savunuyor. Ne oluyoruz arkadaş? ByLock denilen haberleşme sistemiyle bu ülkeyi işgal etmek istediler bu hainler. Bundan daha büyük kanıt olabilir mi?” dedi. Hakim ve savcıları tehdit etti.