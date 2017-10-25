Samanyolu Haber /Gündem / ''Haber ayyuka çıktığında bile çok rahattı, 'o beni bıraksa ben bırakmam' diyordu'' /25 Ekim 2017 10:52

''Haber ayyuka çıktığında bile çok rahattı, 'o beni bıraksa ben bırakmam' diyordu''

AKP'ye yakın Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile aralarında geçen diyoloğu anlattı.

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Alçı'nın Habertürk gazetesindeki yazısından ilgili bölüm şöyle:

GÖKÇEK O AKŞAM ÇOK RAHATTI

Çok geriye gitmeye gerek yok. Bu tartışma 2 Ekim’de Kanal D Haber’de yayınlanan bir haberle başladı. Zannetmeyin ki kamuoyu, zaten tartışılan bir meseleyi o gün öğrendi. Hayır! Belediye başkanları da kamuoyuyla beraber öğrendi. Afaki bir tartışma vardı, ancak o güne kadar netleşmemiş, hatta kimsenin üzerine alınmadığı bir boyutta seyrediyordu. 2 Ekim’de akşam bülteninde, “6 belediye başkanının istifası isteniyor”diye bir kulis haber yayınlandı. Ben o sırada arabadaydım, Gündemin Nabzı programına katılmak için Habertürk TV’ye geliyordum. Haberi duyduktan 5 dakika sonra Melih Gökçek’i aradım. Telefon bir kez çaldı ve Melih Bey açtı. Açar açmaz, “Haberi gördünüz mü? Ne diyorsunuz?”diye sordum. “Arkadaşlar söyledi” dedi. Sesi çok rahattı. “Hiç öyle şey olur mu? Cumhurbaşkanı’mız beni bıraksa bile ben onu bırakmam”diye konuştu. Sonra parti içinde onun aleyhine çalışan bazı isimleri sıraladı ve bu haberlerin onlardan çıktığını, aslının astarının olmadığını söyledi. Yanında oğlu Osman Gökçek de vardı. Telefonu babasından aldı, bu haberlerin maksatlı olduğunu bir kez de o vurguladı.

Ertesi gün, “Yeni bir gelişme var mı?” diye sormak için Melih Bey’i tekrar aradım. Yine sesi çok rahattı. Bu tartışmaların partiyi yıpratabileceğini hatırlattı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun o gün söylediği, “Bu belediye başkanları çekilirlerse F...’cüdürler ya da yolsuzluk yapmışlardır, çekilmezlerse destekleriz” açıklamasını örnek gösterdi. Ama işin ciddileşebileceğini düşünmüyor izlenimi uyandırdı bende. Üstelik ortada Gökçek’ten daha güçlü, seçimler için daha iddialı bir isim de yoktu.
 
Sonrasında istifa tartışmaları artarak sürdü. Ancak bütün bu süreç boyunca Melih Gökçek devam edebileceğini düşünüyordu. Beştepe’deki meşhur görüşmeden sonra herkes istifa edecek derken onun etrafına yaydığı hava son derece olumlu idi.
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