Hükümet GDO'nun kapısını araları...

Biyogüvenlik Kurulu'nca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği'nin başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş 3 soya ve bir mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı. Karar Resmî Gazete'de yayınlandı.







HAYVAN VE İNSANA HAYATî ZARAR VERİYOR





UZMANLAR GDO ile beslenen hayvanlarda organ problemlerinin görüldüğüne, GDO'lu mısır ve soya fasülyesi ile 90 gün süreyle beslenen farelerde karaciğer ve böbrek zehirlenmelerinin ortaya çıktığına dikkati çekti. Bu durumun insanları da tehdit ettiği belirtildi.





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Hayvan yemine GDO onayı





Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş 3 soya ve bir mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması Biyogüvenlik Kurulu’nca onaylandı.





Biyogüvenlik Kurulu’nca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş 3 soya ve bir mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı. Kurulun konuya ilişkin kararları Resmî Gazete’de yayınlandı. Buna göre, Kurul, BESD-BİR’in başvurusu üzerine, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komitesi’nce hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş 3 soya ve bir mısır çeşidinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.





HAYVAN YEMLERİ HARİCİ KULLANIMI YASAK





GDO’nun hayvan yemleri haricinde kullanılması yasak. Yasaya uymayanlara bir ile 12 yıl arası hapis cezası, 200 bin TL ya da 10 bin güne kadar adlî para cezası veriliyor. Bu ürünlere ilişkin ‘ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme şartları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kurulları, işleme, atık, artık arıtım ve imha şartları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı’ başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuluyor.





GDO NEDİR?





GDO, (genetiği değiştirilmiş organizma) bitki ve hayvanların laboratuvar ortamında genetik özelliklerinin değiştirilmesi sonucu oluşan yeni tarım ve hayvanî ürünlerdir. Genetik mühendisliği yöntemleriyle bir bitki DNA’sına gen yerleştirme rastgele olmakta ve bilim adamları genin nereye gittiği hakkında bir bilgiye sahip bulunmamaktadırlar. Bu da diğer genlerin çalışmasını engelleyebilmekte ve besinlerde daha önce hiç bulunmayan proteinlerin üretilmesine ve toksin ve alerji üreten yeni bir bitkinin ve dolayısıyla da sağlığa zararlı yeni bir besinin oluşmasına sebep olmaktadır.