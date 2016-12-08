Samanyolu Haber /Gündem / Resmi Gazete'de yayınlandı, Merkez Bankası'nda tutacaklar /08 Aralık 2016 10:08

Resmi Gazete'de yayınlandı, Merkez Bankası'nda tutacaklar

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan bir yönetmeliğe göre genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını Merkez Bankası (TCMB) veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlü olacak

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Kamu idareleri mali varlıklarını TL cinsi hesaplara yatıracak

Kamu kurumları ve kamu bankalarının mali kaynaklarının kullanımına ilişkin esasları belirleyen tebliğ yayımlandı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kamu haznedarlığı genel tebliği uyarınca, Hazine Müsteşarlığı dışında kalan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını Merkez Bankası (TCMB) veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlü olacak.

Bu kurumlar, döviz cinsinden ödeme veya yükümlülükleri olması veya AB tarafından sağlanan ve döviz cinsinden hibe anlaşmaları ile uluslararası örgütler tarafından hesaplarına döviz cinsi aktarım yapılması durumunda sadece bu işlemlerle sınırlı olmak ve anlaşmalardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla döviz tevdiat hesabı açtıracak.

20 GÜN İÇİNDE AKTARILMASI ZORUNLU OLACAK

Kurumların gerçekleştirilen tahsilat tutarları takip eden işgünü içinde; yurtiçinde yerleşik tüm bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılması zorunlu tutuldu.

Kamu kurumlarının mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı beklenen/tahmini getiri oranı, tebliğde yer alan ve ilgili vadelere karşılık gelen oranlardan daha yüksek olamayacak.Kurumlar mali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kâr payı dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat temin edemeyecek. Kamu sermayeli bankalar, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları, kefalet ve yardımlaşma sandıkları, dernekler, federasyonlar, muhtarlıklar ile yılı bütçeleri ile tahsis edilen örtülü ödenekler ile ilgili olarak açtırılan banka hesapları tebliğ kapsamı dışında yer alıyor.
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