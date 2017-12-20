Türkiye'de olsaydım kesin tutuklanırdım..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşanan politik atmosferi ve hükümeti eleştiren karikatürleriyle tanınan Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff'un 11 karikatürünün erişime engellenmesi talebiyle Twitter'a başvuruda bulunmuştu.







Carlos Latuff, Twitter adresinde bulunan 11 karikatürün de yer aldığı 80 içeriğin kaldırılması talebini sansür olarak değerlendiren Latuff, "Türk demokrasisi bu mudur? Erdoğan Türklerin karikatürlerime erişmesini neden istemiyor? Erdoğan'ın korkusu nedir" diye sordu.





Türkiye'de basının çok ciddi baskı altında olduğunu ifade eden Latuff, sosyal medya sayesinde Türkiye'deki siyasi olayları takip edebildiğini söyledi. Sadece Türkiye değil dünyanın birçok bölgesinde yaşanan hak ihlallerine yönelik çizimler yaptığını vurgulayan Latuff, "Sosyal medya sayesinde Türkiye'deki siyasi olayları takip etmek mümkün. Politik bir karikatürist olarak içinde Filistin, Brezilya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'dan takip ettiğim bir dizi ülke var. Ama 2010 Aralık ayında Türkiye'de olduğum dönemde gördüm ki karikatürlerimi geniş bir kitle takip ediyor ve bundan oldukça memnunum" dedi.









'AVRUPA HAK İHLALLERİNE GÖZ YUMUYOR'





Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeyi Twitter'dan takip ettiğini sözlerine ekleyen Latuff, "Arap Baharı sırasında ve Mübarek diktatörlüğünün yıkılışına kadar olan süreçte bölgede gelişen olaylarla olan irtibatımı koparmadım ve oradaki aktivistler paylaşılan karikatürlerimi gösterilerde kullandılar. Erdoğan tam da bu sebeple Twitter'a sürekli müdahale ediyor. Çünkü sosyal medyanın gücü sayesinde Türk medyasında göremeyeceğiniz politik ironilerin yer aldığı karikatürler hızlıca yayılıyor" dedi. Türkiye'deki gidişata Avrupa ülkelerinin sessizliğine de dikkat çeken Latuff, "Maalesef Erdoğan’ın kişisel hırsları Türkiye'yi, muhaliflerin devlet düşmanı olarak etiketlendiği bir totaliter rejime dönüştürüyor. Şu açık ki Erdoğan'ın Suriyeli mültecileri politik bir şantaja dönüştürmesi sebebiyle Avrupa Birliği Türkiye’de yaşanan ağır hak ihlallerine göz yumuyor" diye belirtti.





Türkiye'de muhalif olan her kesimin tutuklanıp, gözaltına alındığını sözlerine ekleyen Latuff: "Kuşkusuz ki, bu çizimleri Türkiye'de çizmiş olsaydım tutuklanırdım, işkence görürdüm ve belki de Can Dündar'ın başına geldiği gibi fanatiklerinden biri tarafından öldürülmeye çalışılırdım" dedi.